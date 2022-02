El PSOE de A Estrada valoró el inicio de las obras en las calles Calvo Sotelo y Ulla considerando la actuación como perfectamente prescindible. En palabras del portavoz socialista, Luis López Bueno, “es injustificable que el PP gaste 400.000 euros en una calle que estaba en perfectas condiciones” y valoró que “ese dinero estarían mejor empleados en otras actuaciones”.

Para el líder de la oposición, el gasto no tiene explicación posible ya que la peatonalización de las calles “ya estaba aplicada” e indicó que sería más que suficiente una actuación mucho más modesta para adaptar la calle a la nueva regulación del tráfico. Para el portavoz socialista era evidente que “nadie estaba utilizando el carril central porque las aceras son amplísimas” y vaticinó que “eso no va a cambiar por muchos adoquines que se instalen”.

López Bueno manifestó que su postura no mudó “ni un centímetro” sobre esta actuación, y que entiende el espíritu de la peatonalización pero no comparte en absoluto “enterrar el dinero en rehacer lo que ya estaba hecho”. Manifestó que el importe destinado a esta inversión podría financiar perfectamente la nueva urbanización prevista en el entorno de la Avenida de América en vez de recurrir a más deuda pública para llevar adelante ese proyecto.

Además de eso, quiso manifestarse sobre las nuevas normas de tráfico que regularán el tránsito de vehículos. Indicó que abrir la calle a la carga y descarga “tiene todo el sentido” pero considera que sería inteligente regular los horarios como ya acontece en algunos lugares como en el casco viejo de Santiago de Compostela. Considera que “habría que negociar esta posibilidad con los comerciantes” pero ve posible el entendimiento.

También valora que impedir la circulación desde el cruce de Justo Martínez y Calvo Sotelo provocará que “circular por la villa sea mucho más incómodo” y espera que ese impacto no suponga “expulsar del centro de la villa a los vecinos y vecinas de las parroquias”.

Además manifestó su preocupación por la instalación de nuevas áreas comerciales cómo Mercadona y el Lidl, que tendrán accesos mucho más cómodos para los vecinos que deban utilizar su vehículo. Considera que Lidl, Froiz, Día y Eroski no construyen aparcamientos en sus instalaciones porque les parezcan bonitos y que Mercadona no pidió acceso directo desde la N-640 por capricho, si no porque saben que “tener aparcamiento y accesos fáciles es vital para que los clientes acudan”.

En ese sentido, comparte la estrategia de ampliar los aparcamientos disuasorios en el entorno del casco urbano pero advierte de que “no sirve de nada tener 1.000 plazas de aparcamiento si los vecinos no las ven cómodas” e instó al PP a “ofrecer soluciones”.

Eliminación de aparcamiento para camiones

Al amparo de las últimas obras acometidas en la N-640, con la creación de una nueva rotonda de acceso a la zona de Mercadona y de un carril de escape, y en la Rúa 25 de Xullo, donde se ha apostado por colocar únicamente aparcamiento de un lado y en batería, López Bueno recordó que “los transportistas de A Estrada se quedaron sin emplazamientos cómodos para aparcar” y ha instado al gobierno delPP a desarrollar la propuesta socialista realizada en febrero del año 2020 donde ya se adelantaron a la aparición de este problema. Los socialistas proponían ya de aquella crear un aparcamiento público para vehículos de gran tonelaje, remolques y semirremolques. López Bueno indicó que la propuesta “fue incluida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible”, por lo que es susceptible de acceder a financiación de los Fondos Edusi. En las últimas semanas varios transportistas lamentaron a través de las redes sociales la eliminación de dos de las zonas que más utilizaban para estacionar los camiones de remolques de grandes dimensiones en un lugar cercano al casco urbano y con luz para estar más protegidos.