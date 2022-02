“Podemos decir con la boca grande que tenemos las mejores instalaciones de Galicia”

La vida de José Murado está ligada al motor. Fue hace catorce años cuando este forcaricense se adentró en un mundo en el que terminó encajando a base de esfuerzo. Convertido ya en uno de los copilotos más conocidos de España, Murado no dudó en dar un paso al frente cuando surgió la posibilidad de hacerse con la concesión del circuito forcaricense de A Madalena. Desde entonces hasta ahora, y con una pandemia por el medio que puso las cosas complicadas, el recinto soutelano ha ido mejorando sus instalaciones y aumentando sus ofertas para convertirse en una referencia, especialmente en el mundo de las motos y los karts. La celebración y organización el próximo fin de semana del Máster de Galicia de Rallyes nos da la oportunidad perfecta para hablar con él sobre este circuito y conocer su historia.

–¿Cómo y cuándo llegan ustedes a la gerencia del circuito forcaricense de A Madalena?

–Fue en el mes de abril del año 2018. Estamos a punto de hacer cuatro años.

–¿Cómo es el día a día de un circuito como este?

–Trabajamos todas las semanas de martes a domingo. Funcionamos principalmente con motos y con karts de particulares. Los sábados y los domingos es cuando más vienen y cuando más trabajamos. Por la semana tenemos muchos cursos de conducción o otros que organizan las autoescuelas para la obtención de carnés. Luego en verano hay muchos eventos. Se organiza por ejemplo el Campeonato Gallego de Karting o el campeonato de resistencia. Nuestra concesión se gestiona a través de la cafetería del World Rallye Bar, que está siempre abierto. Además, también organizamos nuestros propios eventos, como el Máster de Galicia que tenemos el precisamente el fin de semana y alguna otra cosita.

–Este tipo de eventos ayudará, ya que suelen mover a muchos aficionados.

–Sí, por suerte el automovilismo en Galicia goza de buena salud. Cada vez que se hace un evento con coches mueve mucha gente. Incluso también con motos. Por eso estamos barajando organizar alguna concentración o una ruta motera. Es algo que a nosotros nos gusta a nivel personal y que sabemos que es algo que mueve gente. Lo más importante es que cada vez que organizamos algún evento tenemos muy buena respuesta. Eso es algo que te anima a organizar más cosas.

–¿Cómo ve la apuesta que hizo en su día el Concello de Forcarei por crear un circuito de este tipo?

–Creo que el resultado habla por sí mismo. Nosotros somos un Concello que tiene muchas cosas que ofrecer. Entre ellas está este circuito y es uno de los puntos turísticos que más gente mueve. Cada año recibimos a miles de personas, no solo de Galicia, sino también de Portugal, de Castilla, de Asturias... Ahora por ejemplo, con el tema del Máster, nos está llamando gente de muchos lados para pedir entradas. Todo eso demuestra que fue un gran acierto apostar por el deporte del motor y por una instalación de este tipo.

–Siempre se habló de la necesidad de contar en Galicia con un gran circuito gallego y en esa época surgieron varios, cada uno con sus características.

–Como aficionado al mundo del motor reconozco que me encantaría que hubiese un gran circuito de velocidad en Galicia. Sabemos que es algo complicado de conseguir. Hay que reunir muchos papeles, encontrar terrenos adecuados, conseguir financiación... y después unos costes altos de mantenimiento y personal para cubrir. Es difícil. Ojalá algún día podamos tener algo así. De momento tenemos circuitos como este, que ha demostrado que es viable económicamente y que genera lo suficiente para cubrir los gastos que va generando. No es el caso de otras instalaciones municipales que ofrecen servicios a la comunidad que son deficitarias y que hay que estar regándolas con dinero público.

“Es muy raro que aquí sucedan accidentes con heridos”

–Como hombre con experiencia en este mundo, ¿cómo definiría el circuito?

–Podemos asegurar con certeza y con la boca grande que las instalaciones que tenemos son las mejores de toda Galicia, tanto por la calidad de la pista como por las opciones que ofrecen sus instalaciones. Y lo más importante, es la mejor por medidas de seguridad. Tenemos escapatorias amplias y todo bien colocado. Es muy raro que aquí sucedan accidentes con heridos, aunque con el tema de las motos siempre es más fácil al caerse. Luego el circuito tiene muchas opciones en cuanto a instalaciones. Tenemos boxes cubiertos, con luz y agua, y está el edificio de la cafetería, con un espacio para montar la dirección de carrera con vistas a todo el circuito.

–¿Cómo marcha la organización de ese Máster del próximo fin de semana?

–Crecimos con respecto a la primera edición del 2019. La intención era repetir al año siguiente pero vino el tema del COVID y nos echó para atrás los planes. Esta es una prueba fuera de campeonato, hecha para el público, y eso era precisamente lo que no podíamos tener, así que tuvimos que retrasarlo hasta ahora, que las restricciones son más suaves. En el tema de pilotos tenemos una lista de inscritos de unos treinta o cuarenta pilotos y con mucha calidad. Será una prueba bonita de ver y, por suerte, parece que nos va a acompañar el buen tiempo. Eso hace que luzca más la prueba. Tenemos la ayuda de mucha gente, empezando por el Concello de Forcarei, que nos cede instalaciones y nos aporta medios. Protección Civil, dotación de bomberos, gente de la Escudería Touro, Estradense o Amoeiro... son gente que nos ayuda mucho durante el fin de semana.

–¿Cómo se presenta la temporada como copiloto?

–Ahora mismo el único programa que tengo es hacer el Campeonato de España de Tierra con Oriol Gómez. También está previsto que hagamos alguna prueba de asfalto. El año pasado estuve en muchos campeonatos y es un problema, porque siempre coinciden carreras y a veces tienes que dejar a pilotos tirados. No es lo correcto no poder cumplir. En principio este año me voy a centrar en eso y luego puede que haga alguna cosa suelta.