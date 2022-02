Argentinos Burguer es de sobra conocido por sus constantes iniciativas. En el recuerdo quedan propuestas como su concurso de perritos calientes, las noches del jersey feo, las hamburguesas de autor o las diferentes jornadas gastronómicas con sabores del mundo. La última de sus locuras tiene sin embargo un punto especial. La empresa familiar fundada en A Estrada hace 40 años ha decidido medir su pericia en la creación de hamburguesas con hamburgueserías y restaurantes de toda España. El objetivo, pelear por el reconocimiento de hacer la mejor hamburguesa.

“El año pasado ya estuvimos pensando en inscribirnos pero la final era en Madrid y decidimos no hacerlo. Este año sin embargo es en A Coruña, así que nos animamos”, explica Gonzalo Pose “Mou” desde Argentinos Burguer a la hora de analizar su participación en este Campeonato de España de Hamburguesas. Este concurso tiene dos partes. La primera es una fase previa de la que saldrán las propuestas que estarán en la final. Esta fase inicial se centra en el voto popular. Durante todo el mes de febrero, la hamburguesería estradense deberá tener en su carta su propuesta de mejor hamburguesa de España para que todos los interesados la puedan probar y votarla de manera online. Las hamburguesas más votadas entrarán en la gran final. En este punto, su propuesta sería analizar por un jurado profesional, teniendo que prepararla ante ellos en un evento organizado en el museo Mega de Estrella Galicia.

Pose reconoció que en la primera fase, que arranca hoy, Argentinos Burguer cuenta con una clara desventaja con respecto a establecimientos de grandes ciudades y con más volumen de clientela. Eso sin embargo no les quita la “ilusión” por ganar. “Creemos que tenemos muy buen producto, con carne de calidad de rubia gallega. En este caso apostamos además por piezas seleccionadas. El pan también es artesano y lo hacemos nosotros mismos”, explica. Pose no quiso dar muchas más pistas sobre su propuesta, que han bautizado como la “Macanuda”. “Es una apuesta por la sencillez. Tiene las cosas justas pero es todo lo que esperas cuando comes una hamburguesa. Animo a todos a venir y probarla porque seguro que les va a encantar”, resumió.

Pose señaló que a su favor juega su larga experiencia. “Llevamos cuarenta años haciendo hamburguesas. Nuestra experiencia y nuestra historia nos respaldan. Es mucho tiempo haciendo cultura hamburguesera”, recordó. Esas primeras hamburguesas con un toque clásico dieron paso hace una década a una apuesta por una hamburguesa premium. “Fuimos de los primeros en meternos en ese tipo de hamburguesas que ahora se han puesto muy de moda y tienen mucho recorrido. En todos los restaurantes importantes tienen una propuesta de hamburguesa”, manifestó Pose.

El hostelero estradense remarca que, pase lo que pase en el concurso, este Campeonato de España es para ellos un “aliciente” al poder medirse con compañeros de toda España, algunos con un nivel muy alto. “Sabemos que hay grandes locales de hamburguesas que van a participar pero nosotros vamos con toda nuestra ilusión”, explicó.