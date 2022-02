La empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos llegó ayer a un acuerdo con su plantilla para la puesta en marcha de un ERTE, que afectará a 31 de sus 52 empleados. Es la cifra que se planteó desde la primera reunión, celebrada el pasado día 24. Según indica la CIG, el Expediente de regulación Temporal de Empleo durará seis meses, “pero la empresa confía en que en dos meses la situación quede liquidada” y pueda empezar a recuperar a sus trabajadores, apunta Marcos Conde. Al haber acuerdo, ya no es necesario que el ERTE se remita a ningún juzgado, de modo que podría entrar en funcionamiento desde ya mismo y esas 31 personas irían al paro.

Sobre los departamentos afectados por este recorte temporal de plantilla, Conde apunta que para los trabajadores el listado de personas que tendrán que ir al paro “es el correcto”. Galitec seguirá trabajando con aquellos departamentos y personal que resulte indispensable para su funcionamiento. La firma ya indicó en reuniones anteriores que su problema no es la falta de trabajo, sino la liquidez. Ahora mismo, Galitec está buscando financiación a través de distintas entidades financieras, y está esperanzada en conseguirla. En este sentido, la plantilla ha entendido que es un problema “que o se soluciona, o va a mayores”, añade el representante de la CIG. En las dos anteriores reuniones, Galitec explicó a representantes de los trabajadores y al de la CIG (no acudieron miembros de otras organizaciones sindicales) que no tiene deudas con la Seguridad Social y que el retraso en el pago de las nóminas no llega al mes. Galitec decidió días atrás ceder a otra empresa el contrato de la obra del campo de fútbol de O Cortizo, en Lalín, para colocar el césped artificial u rematar los trabajos. Había sido adjudicada a Galitec en agosto por 459.000 euros.