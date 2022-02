Compromiso por Lalín valoró ayer la sentencia del Juzgado de l Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra y que desestima el recurso de Racso por la negativa del anterior ejecutivo local de integración a concederle licencia municipal para instalar una planta de valorización de neumáticos.

El portavoz de Compromiso y ex alcalde, Rafael Cuiña, recalca que el fallo judicial, recurrible, “demuestra que el anterior gobierno hizo los deberes que tenía que hacer. Yo dije que mientras fuese alcalde, en la más estricta legalidad, Racso no estaría en Lalín en base a los informes de los funcionarios”.

"Politica rastrera"

Frente a la labor del anterior gobierno respecto a una planta cuyos proyectos no cumplían con los informes técnicos, Cuiña quiso desgastar la “política rastrera” y de desgaste que puso en marcha el PP, entonces en la oposición. El exregidor recuerda que los populares, sabedores de la contrariedad de Cuiña a la planta en Lalín, se desplazaron a Botos, Soutolongo, Doade y Vilanova para “mentirles a los vecinos y vecinas, diciéndoles que el gobierno de Cuiña les quería meter allí una planta de reciclaje de neumáticos”. Ahora que hay una sentencia la que queda claro “que ganó el Concello” al no expedirle la licencia a Racso, Cuiña le propone al PP que vuelva a juntar a las personas que viven en estas parroquias para pedirles perdón. Y está convencido de que el PP, ahora en el gobierno local, esperaba el fallo judicial (tardó tres años) convencidos de que estimaría el recurso y de que así podrían interpretarlo como que el gobierno anterior no hizo todo lo posible para frenar la construcción de la planta.

Informes

“Se hizo todo desde la más estricta legalidad. Les salió mal”, insiste Cuiña, que consultó la hemeroteca para recordar su comparecencia por la polémica de Racso, por los vínculos que el PP le marcaron con la Trama Púnica, “hasta que descubrimos que quien hacía esas conversaciones era José Crespo”. Desmintió, una vez más, que una empresa de su familia fuese una de las que querían optar a la ampliación de suelo industrial en Lalín. Gracias también a la hemeroteca, recordó que el actual edil de Obras, José Cuñarro, en el anterior mandato insistía que el único que se preocupaba por que Racso no se instalase era José Crespo. Fueron declaraciones de noviembre de 2018, pero es que en abril de ese año Cuñarro, como alcalde de barrio de Botos, acudió con sus vecinos a un encuentro con Rafael Cuiña en el consistorio. Hubo además varios informes que dejaron claro que esa empresa no podía instalarse en Botos.

Por último, Cuiña recordó que en su momento José Crespo mencionó la necesidad e adaptar el PXOM para que no pudiesen instalarse empresas con actividad consideradas peligrosas. Pues bien, en los casi tres años de mandato popular “no se movió nada en este sentido”. Y dado que cualquier modificación lleva un año y medio de trámites, es difícil que pueda materializarse en lo que queda de mandato.

Coincide con el PSOE en el “arma de desgaste”

Durante su intervención, Rafael Cuiña mencionó varias veces que la tramitación de Racso y el posterior juicio sirvieron al PP como arma política para desgastar al gobierno de integración. Así lo ve también el PSOE, miembro del anterior ejecutivo. Los socialistas indican que la desestimación del recurso dejan claro “que el gobierno anterior supo gestionar y resolver un asunto espinoso y delicado, siempre ajustándose al derecho y a la legalidad vigente, mientras que al PP lo único que le interesó de este proceso fue su uso como arma política y de desgaste para hacer campaña”.

Desde el PSOE, se hace hincapié en que la decisión del ejecutivo de coalición “fue bien fundamentada y, como dice la propia resolución, se tomaron sus riesgos”, concluye. Racso tiene la opción de apelar la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Hasta ahora, el juicio más costoso para Lalín fue la sentencia del parking Europa, de un millón de euros.