Obxectivo: contratar a Tanxugueiras

Tanxugueiras é o grupo musical de moda e contar con elas agora é sinónimo de éxito. Mais contratalas pode resultar misión difícil, por non dicir imposible, nas próximas datas, pois é de supoñer que non lles faltarán escenarios sobre os que mostrar a súa arte. En todo caso, hai quen xa deixou patente a súa intención: “Aínda que non vaian a Eurovisión, pedín contratalas para Lalín para esta primavera ou verán”, anunciaba o alcalde, José Crespo, nada máis coñecerse o resultado do Benidorm Fest, coas galegas en terceira posición.

“Vaia atraco... Moralmente, son as gañadoras, pero un xurado incompetente, e a saber a que “señor” serve, quixo amolalas a elas e de paso aos galegos”, manifestaba o rexedor lalinense en redes sociais. As súas verbas forman parte da marea de indignación que se extendeu por toda España contra o xurado “profesional” que privou ao trío de pandereteiras formado por Aida Tarrío e as xemelgas Sabela e Olaia Maneiro de gañar en Benidorm e representar a España en Turín o vindeiro mes de maio, logo de arrasar nas dúas votacións populares.

A veciñanza de Deza e Tabeirós-Terra de Montes non foi allea a esta crítica reacción masiva. Vallan como exemplo os comentarios doutros concelleiros da corporación lalinense. “Báixome da vida”, proclamaba Alba Forno, secretaria xeral do PSOE de Lalín. “As fronteiras mentais si que son lamentables”, subliñaba Francisco Vilariño, voceiro do BNG.

Mesmo opinaron os que non seguiron o festival: “Non vin Eurovisión onte”, deixaba claro o coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, abraiado coas críticas “de xente que nunca pensei que se ía posicionar así a favor da nosa cultura galega. Polo menos valeu para algo”. E engadía: “Agora apoiemos todos os días o que elas representan, que é a cultura galega, o noso idioma, e a nosa identidade como pobo. Non contra ninguén, senón a favor de todos”.

Tampouco deixaba pasar a ocasión de disparar contra Crespo: “Xa as trouxo o goberno no que estaba Compromiso a Lalín, e ti non as fuches ver”, replicáballe esta formación. Efectivamente, o trío actuara o 29 de marzo de 2019 no Salón Teatro.

Entre as innumerables mostras de apoio ás Tanxugueiras están as de boa parte das agrupacións de música e baile tradicional, como a mensaxe que, por poñer un caso, lles dedicaba a Asociación Folclórica Tequexetéldere, da Estrada, ao parabenizalas: “Para moitos de nós xa sodes as gañadoras, por levar a nosa lingua, música e cultura por bandeira”. Tamén lles mandou azos Xirandola, desde A Bandeira.

Debut na Bandeira

Con esta localidade silledense gardan unha especial vinculación as Tanxugueiras, pois alí fixeron o seu debut festivaleiro o 19 de agosto de 2016, no marco do XXVIII Esmorga Folk. Así o lembraban Os Melidaos –compañeiros de cartel–, tamén en redes, cunha fotografía da actuación de Olaia, Sabela e Aida no palco colocado no prado de Valladares, “tres rapazas fortes, valentes e empoderadas, que deixaron moi clariño que viñan para quedar”. Abofé!