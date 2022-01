India y Gaspar ya tienen su final feliz

India y Gaspar por fin se han reunido y han escenificado el final feliz de una angustiosa historia que comenzó el pasado 23 de enero, cuando la perra de cuatro años se perdió mientras cazaba en un tecor. Fue Sergio Cendón, presidente del coto de A Lama, el que devolvió al animal a su dueño, siendo testigo de un emocionante reencuentro y pasando a formar parte ya de sus vidas, porque tanto él como otros miembros de la sociedad y voluntarios fueron determinantes para encontrar a India y rescatarla de la madriguera en la que se había quedado atrapada.

Todo comenzó en una salida de caza el pasado domingo. La perra se separó del grupo y, pese a llevar un collar con localizador, su dueño, Gaspar, no era capaz de dar con ella. India terminó en un hoyo y, aunque el GPS daba una ubicación, el margen de error, que la perra se encontrase bajo tierra y que no ladrase o aullase hizo que el domingo terminase sin dar con su paradero. “Todo fue un poco estresante porque la perra se marchó siguiendo el rastro de un conejo y a la noche se perdió la señal de su GPS. El aparato marca su último rastro y fue así como pudimos localizar la zona en la que estaba India. De todas formas, como el GPS tiene un margen de error tampoco nos llevó al lugar exacto y la gente de allí se volcó mucho en la búsqueda”, explicaba su dueño.

Su dueño dejó algunas prendas suyas en el monte por si el rastro guiaba al can y lograba regresar por sus propios medios, sin embargo el lunes amanecía sin buenas noticias y la preocupación no hacía más que crecer. Así que Sergio Cendón, presidente del coto de A Lama, junto a otros miembros de la directiva y un grupo de voluntarios retomaron la búsqueda sin tiempo que perder. “Solo pensábamos en encontrarla, en que ese no podía ser su final, morir de hambre o sed porque no diésemos con ella”, explicaron.

El primer paso fue contactar con dos personas que se dedican de manera profesional a desbrozar y que, de manera altruista, se pusieron a limpiar aún más la zona para localizar la madriguera en la que había entrado India. Las horas pasaban y la autonomía del collar localizador se había terminado cuando encontraron una entrada que parecía fresca y que devolvía algo de esperanza. A estas alturas ya participaban cerca de una decena de personas en la búsqueda, entre miembros de la directiva y otros cazadores. Llamaban por India pero la perra no daba señales. Hacía falta algo más. Así que con la buena voluntad y la colaboración de todos los participantes se sumó a los trabajos una excavadora profesional. A punto de anochecer y cuando llevaban más de seis metros levantados, aparecía el tímido hocico de India tras más de 30 horas bajo tierra y se desbordaba la emoción.

Gaspar recuerda que “fue algo realmente increíble. Yo creo que eso no lo hacen en ningún otro lado porque yo no recuerdo nada parecido. Vino gente que empezó a desbrozar haciendo un trabajo impresionante pero la perra no aparecía. Con la ayuda de otras personas que nos fueron indicando por teléfono el lugar donde más o menos podría estar nos fuimos acercando y al final apareció”.

A pesar del mal rato vivido, Gaspar reconoce que “contaba con encontrarla con vida porque estos perros suelen aguantar hasta tres días. Lo que no sabíamos es si acertáramos con la galería en cuestión porque había muchas bocas”. Y añade que “los localizadores hacen que los encontremos siempre incluso cuando salen a por una pieza a cierta distancia. Lo que no es tan normal es que acaben en una tubería o una madriguera, que fue lo que le pasó a “India”. Normalmente, si entran, retroceden y acaban saliendo. En este caso, pienso que tuvo que acabar enganchada por el collar en una raíz o que llegó a una boca muy estrecha, escarbó y quedó atrapada”.