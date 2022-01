La iniciativa Cruceiros de Galicia trabaja desde hace cinco años con el objetivo de inventariar todos estos elementos patrimoniales. Esta labor comenzó con un grupo de cinco personas, algunas de ellas pertenecientes a la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal). Hoy en día son cientos las personas que colaboran con la iniciaitva, trasladando información sobre todos los cruceiros dispersos por el rural gallego. En el caso de A Estrada, esta iniciativa cuenta con un colaborador especial, el estradense Carlos Henrique Fernández Coto, presidente de Apatrigal, que se ha encargado de inventariar muchos de los cruceiros de la zona. Este trabajo local se dio por finalizado este fin de semana, con un balance de 141 de estos elementos en las 51 parroquias.

No son muchos teniendo en cuenta el gran número de parroquias, y en comparación con los ayuntamientos costeros (Rianxo, con seis parroquias tiene 165). Codeseda y Santeles, con nueve cruceiros cada una, son las más ricas en este patrimonio etnográfico La tipología es bastante homogénea en todos ellos: grada inferior, dado, varal, capitel y cruz (sencilla o con esculturas), pero no hay ningún crucero de capeliña, ni otras tipologías presentes en Galicia, Portugal o Bretaña.

Trabajo altruista

“Es habitual encontrar más cruceiros en zonas de costa que en el interior. Normalmente se colocaban en lugares donde había algún problema o un pecado. Será que aquí somos menos pecadores”, bromea Fernández Coto, quien destaca el trabajo altruista que realiza este grupo de personas y que permite crear un gran plano con todos los cruceiros de Galicia geolocalizados. Además, aquellos construidos antes del año 1901 son considerados Bienes de Interés Cultural. La mayor parte son de los siglos XVI a XVIII.

De serpientes realistas a cruceiros camuflados

Inventariar los 141 cruceiros con los que cuenta A Estrada ha dado para mucho a pesar de no llegar a las cifras de otros municipios. Carlos Henrique Fernández nos cuenta algunas de las peculiaridades que se han encontrado en su camino. Uno de los que más llamó su atención es el situado en Ribadulla, en la parroquia de Arnois. Se trata de un cruceiro que cuenta con una serpiente de gran realismo rodeando su base. “Es impresionante. Nunca viera nada parecido. Aquí tenemos algo similar en Santo André de Vea pero no llega a ese nivel”, explica. Otro caso curioso es el que se encuentra en Rendo, lugar de la parroquia de Oca, un cruceiro en el que su fuste se hizo imitando un árbol. El estradense sin embargo destaca el mal estado en el que se encuentran algunos de los cruceiros del municipio. Un buen ejemplo lo encontramos en Barbude. “Sabíamos que había un cruceiro en la zona pero dábamos vueltas y no había manera de encontrarlo. Al final preguntamos a un vecino y nos señaló un árbol. El cruceiro no se ve. Está totalmente tapado por la vegetación. Necesita una limpieza”, explica Fernández Coto. Otro se situaría en Trasmonte. “Es un cruceiro que apenas se ve porque está metido entre eucaliptos, alguno a pocos centímetros, y se rompió parte de su cruz por eso. Debería limpiarse y quitar los árboles en un radio de tres o cuatro metros”. En otros casos se han encontrado con cruceiros que han ido torciéndose, destacando el que se encuentra en Ramiráns. Fernández Coto recordó que es el Concello el que debe velar por el cuidado de los cruceiros, ya que pertenecen al pueblo, no a la iglesia.