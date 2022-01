López Bueno respondió a las declaraciones de la edil de Servizos Sociais Amalia Goldar en las que acusó al socialista de demagogia en su rechazada propuesta de un Punto de Encontro Familiar en A Estrada. El portavoz del PSOE quiso responder a las “imprecisiones” de Goldar y recordarle que “lo único que importa es que el PP votó en contra de que un nuevo servicio venga para A Estrada”.

El socialista destacó que “Amalia se puso la camiseta del PP y comprendo que tenga que salir a defenderse por el papelón de votar contra un servicio nuevo”, y lamenta que “los argumentos del PP son muy endebles, nosotros no lo entendemos y los vecinos y vecinas tampoco”. López Bueno señaló que sus cuentas son de usuarios actuales y no de usuarios potenciales, y que únicamente tiene informes de servicios municipales que “no son competentes para este asunto”. Además de eso, dijo “lamentar” que Goldar quiera hacerle oposición a la oposición cuando “somos los únicos que llevamos propuestas a su departamento. Hasta hace tres semanas no tenía ni idea de que se podía solicitar un Punto de Encontro Familiar”.