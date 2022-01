Racso Soluciones SL pierde la batalla judicial contra el Concello de Lalín por negarle licencia para construir una planta de reciclado y valorización de neumáticos en la antigua fábrica de Prabasa en el polígono industrial de Botos. La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra entiende que el proyecto definitivo sufrió variaciones y que precisaba autorización de Augas de Galicia por verter a un cauce fluvial. No obstante, la empresa podría continuar la guerra con un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), para lo que dispone de un plazo de quince días. “No ha lugar a condena en costas” por un recurso cuya cuantía se fija en 358.171,94 euros.

La sentencia llega casi tres años después de que la empresa plantease recurso, el 28 de marzo de 2019, contra el acuerdo de la junta de gobierno del 4 de febrero de ese mismo año por el cual se declara la ineficacia de la comunicación previa de obras presentada por la empresa el 5 de diciembre de 2017 para la planta de neumáticos usados. A la hora de discutir la decisión municipal, Racso arguye que el 14 de marzo de 2016 pidió certificación urbanística relativa a la nave industrial sobre la que pretendía desarrollar su proyecto, haciendo “expresa referencia” al destino que le quería atribuir a la parcela. En la certificación del arquitecto municipal, autorizada por la junta de gobierno, no se le advirtió de “ningún inconveniente” para el desarrollo de la actividad. Ese fue el motivo por el cual formuló comunicación previa para la ejecución de la obra.

Pero, tal como recoge la sentencia, la “certificación urbanística sobre clasificación y calificación de la parcela tiene un efecto meramente informativo” y no confiere a su solicitante “ningún derecho o aprovechamiento adquirido para esa finca en el futuro”. Además, una comunicación previa “ha de ir acompañada del previo otorgamiento de las autorizaciones urbanísticas sectoriales, entre las que debe considerarse preceptiva la de vertidos, cuando se haga necesario verter aguas residuales, incluso no peligrosas o no contaminantes”.

Caducidad del procedimiento

La compañía se apoya en la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental del 27 de septiembre de 2017, que concluía: “No es previsible que se generen efectos significativos sobre el medio ambiente y, por lo tanto, no se considera necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria”. Adjuntó el proyecto técnico de las obras, redactado por José Luis Pérez Donsión y visado el 16 de junio de 2016. Y esgrimió seis informes del técnico local de medio ambiente, José Manuel Méndez, en 2018 y 2019 que, a su entender, avalan que Racso “habría cumplido con todos los requerimientos”.

Uno de esos informes, de 29 de abril de 2018, señala que, “vistas las modificaciones realizadas” en cuanto a “separadores de hidrocarburos” y “las aclaraciones de vertido al cauce público, una vez que cuenten con la autorización de Augas de Galicia, se entenderá que cumple con la legislación pertinente, para contar con licencia municipal”. Pero este permiso nunca llegó. Al contrario, la Consellería de Medio Ambiente acordó, el 21 de noviembre de 2018, la caducidad del procedimiento seguido “por no disponer de certificado final de obra”.

La letrada municipal se opuso a la estimación del recurso negando que Racso hubiese completado “el total de la documentación exigible”. Y la jueza le da la razón, al ratificar que el proyecto que se acompañó a la comunicación previa “fue objeto de una serie de variaciones”, al ser requerida la empresa por el Concello para aclarar el destino de los vertidos, que no irían a la red de saneamiento, como ella misma indicaba en un principio, sino a un cauce público.

“No cabe hablar –recoge el fallo– de ningún informe verdaderamente favorable al inicio de la eficacia de la comunicación previa y tampoco se puede calificar de ese modo el del técnico de medio ambiente, porque condiciona su resultado a que se cuente con la autorización sectorial autonómica de vertidos”. Alude, además, a carencias en cuanto a accesibilidad o normativa de incendios.

“La proximidad de las elecciones, la verdadera razón”

La demanda de Racso hace mención a lo que considera “el motivo que subyace” en la decisión de declarar ineficaz su comunicación previa. A su juicio, el acuerdo plenario municipal tomado por unanimidad el 28 de diciembre de 2018 “resume la verdadera razón: la proximidad de las elecciones del 26 de mayo de 2019”. Entiende que, por eso, la corporación instaba a declarar “la nulidad o el rechazo, como si fuera lo mismo”, de su expediente, “y ello sin ningún informe técnico ni jurídico”. Subraya que “se confeccionó a posteriori” y lo suscribió el 24 de enero de 2019 el arquitecto Martín Cerreda Álvarez. Al día siguiente, el jefe de servicio, Jorge García Fernández, emite informe jurídico en el que afirma que Racso no aportó los datos o documentos detallados, por lo que “procede declarar la ineficacia de la comunicación previa”.

Renuencia municipal

La magistrada coincide con Racso en que “parte de la documentación que presentó ante el Concello parece no haber sido informada en profundidad por sus técnicos”. Incluso va más allá y expresa “dudas acerca de la verdadera voluntad de la administración local” a la hora de informar sobre el proyecto y deduce de su actitud “un comportamiento un tanto artificioso, probablemente renuente”. Pero “tal cosa no impide llegar a la conclusión” de que el proyecto definitivo sufrió “variaciones, cambios, de los que la Augas de Galicia no tenía constancia” en la fecha en que declaró innecesaria la declaración de impacto ambiental. Así que sentencia que “fue correcta, incluso salvando las posibles intenciones de la administración municipal, que sí se adivinan en parte, la declaración de ineficacia.”