“Si todo esto se hiciese hace veinte años, no estaríamos hablando de los 20.000 habitantes”

Con solo 25 años, Gonzalo Louzao entró en el gobierno de José López asumiendo la siempre complicada delegación de Urbanismo. Dos años y medio después y en medio de una villa en obras, nos sentamos con él para analizar como ha sido el camino y A Estrada que se dibuja al amparo del PXOM.

–Casi tres años en Urbanismo y no ha tenido tiempo de aburrirse...

–No, para nada. Fue una época en la que disfruté aunque nunca pensé en ser concejal de Urbanismo. Yo estudié Ciencias Políticas y en el cuarto año de carrera hay unas prácticas y curiosamente vine a hacer las prácticas al Concello y me mandaron a Urbanismo. Fue becario de ese departamento durante cinco meses. Pude conocer a todos los que trabajan allí. En esa época estaba más centrado en la parte administrativa por mi formación. El día que hicimos el traspaso de poderes de la mano de Berto Blanco me decían que me fuera como becario y volvía como concejal.

–¿Cómo fueron esos primeros meses?

–Complicados, pero no tanto porque los compañeros de gobierno me ayudaron mucho y ya llevaba tiempo involucrado con ellos. En especial, Berto, que hizo un traspaso envidiable y me ayudó mucho. Es una suerte tener a tu lado al concejal que aprobó el PXOM. Cuando ganamos las elecciones el alcalde me preguntó qué departamento quería llevar. Lo único que le dije es que me gustaría estar en un lugar en el que tuviese contacto con la gente. Eso es algo que me gusta. Y aquí estoy, en uno de los sitios que más visitas recibe. Muchísima gente viene a preguntar por estos temas. Ahora nadie se la juega como podía pasar antes. Creo que al final, la gente marcha contenta de aquí por la sinceridad con la que los tratamos. Como anécdota recuerdo que en mi primer día Berto me contó los marrones más cercanos. Uno de ellos era que el juzgado había de plazo unas semanas para precintar el Café Boliche. Era un local que yo frecuentaba. Tener que ir allí a cerrarlo fue un jarro de agua fría. Ese día me di cuenta de que este cargo tenía cosas duras.

–¿Y está siendo como se imaginaba en esos primeros días?

–Urbanismo es un reto, un departamento atractivo para alguien que quiere dedicarse a esto de la política, pero en el que siempre pueden surgir líos. Eso es algo que impone pero como yo nunca me meto en líos, así que estoy muy tranquilo. En este tiempo fui adquiriendo muchos conocimientos sobre Urbanismo y todo gracias a un grupo de gente que tiene mucho talento en lo que hace. También tuve la suerte de sumarme a un gobierno que ya llevaba tiempo unido y en el que todo estaba ya rodando. Yo solo tuve que hacer el esfuerzo de subirme al carro en marcha.

–Se encontró un PXOM en plena efervescencia tras su aprobación.

–Es cierto. Recuerdo que cuando empecé Berto me señaló el PXOM y me dijo: “Ahí está. Ahora te queda hacer la parte bonita, desarrollarlo”. Aprobarlo fue algo muy farragoso y por eso se tardó tanto en hacerlo. Si todo esto se hiciese hace veinte años no estaríamos hablando de la barrera de los 20.000 habitantes. El PXOM es básico para el desarrollo de un pueblo. Ese plan, junto a variante, autovía y polígono, son los pilares del futuro de A Estrada, pero el plan es la pieza clave. Sin él no hay nada.

–Una persona de la calle ve que de un día para otro arrancan mil proyectos: desarrollos urbanísticos, peatonalizaciones, reformas de plazas...

–Nosotros tenemos dos grandes líneas. Por un lado están las licencias y por otro las grandes obras, y no podemos atender a una más que a otra. De las licencias dependen los problemas individuales de muchas personas y no están por encima de las otras. El año pasado terminó con 50 licencias y es un gran dato. Los primeros días que pasé en Urbanismo quise conocer cuáles eran los problemas que había y creo que muchos todavía no se solucionaron pero puede que sean un poco menos problemas. Son cosas del día a día de un departamento farragoso. En cuanto a los proyectos más grandes, creo que hicimos algo muy bien, la creación de una mesa de movilidad en la que estamos llegando a acuerdos, como pasa con la peatonalización, que creo que va a ser una revolución a nivel local. La primera que se hizo en A Estrada fue la de la Zona de los Vinos y se demostró como un acierto total y está también lo va a ser.

–Aunque también hay críticas...

–Es una cuestión de sensación. Se busca un lugar sin vehículos, en piedra y con sitios para sentarse. Eso implica sin embargo un esfuerzo en todo el pueblo. Por eso se generaron muchas zonas de aparcamiento. Creamos en torno a 1.000 plazas de aparcamiento a mayores de las que había. Sin embargo, somos de quejarnos. Antes no quejábamos de que no había dónde aparcar y ahora de que no vamos a poder pasar en coche por la calle principal. Cuando empecé en esto, los que me quieren me decían que no debía perder la perspectiva de lo que quiere la gente. No puedes perder el pulso de la calle y entiendo lo que dicen. A las críticas ya estoy acostumbrado. Llevo diez años como presidente de la comisión de fiestas de Cereixo. Ahí aprendes mucho, porque te critican los vecinos. Luego estuve en la comisión de las fiestas de San Paio. Esas primeras críticas las llevaba mal. Creo que cuando llegué aquí lo hice con la lección aprendida. Llevo bien las críticas, especialmente si son constructivas. No paso de ellas, pero las filtro. Acabas asumiendo que tiene que ser así y las usas para mejorar.

“Tenemos un rural fantástico, pero nuestro casco urbano no lo es”

–A Estrada avanza pero ¿hacía dónde?

–La transformación por los fondos Europeos fue tremenda. Solo con fondos propios no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo. Teníamos un diseño inicial hecho por los técnicos mucho más ambicioso, en el que aparecían más calles peatonales de las que vamos a hacer. En la mesa de movilidad decidimos apostar por este proyecto intermedio.

–¿Qué implican sobre el terreno esas agendas europeas de las que tanto hablan?

–Implica por ejemplo la creación de caminos escolares seguros, aceras más anchas, más peatonalización o reducción de velocidades. En un corto periodo de tiempo A Estrada va a cambiar mucho su aspecto.Estamos haciendo muchas cosas pero quedan mucho por hacer. El que lleve tiempo sin venir a A Estrada no la va a conocer. Por un lado están los desarrollos urbanísticos, que van a cambiar mucho el caso urbano. Luego está la conservación de las fachadas de edificios y cierres, además de las peatonalizaciones. A Estrada es una villa que tiene cien años y no tenemos una parte histórica. Lo más bonito que tenemos es nuestro rural pero también tenemos que intentar poner bonito el pueblo. Tenemos un rural fantástico pero nuestro casco urbano no lo es. De ahí viene nuestro empeño por mejorarlo y lo hacemos hacia donde apuntan todo los indicadores. Con más peatones y menos coches. Luego, la gran transformación del casco urbano vendría con la variante. Nosotros podemos llevar a cabo muchos desarrollos urbanísticos como los de la avenida de Pontevedra o el de la avenida de América pero realmente necesitamos que esa variante saque gran parte del tráfico del pueblo.