Green Capital Power renunciará a construir los parques eólicos Alborín (de 13,5 MW de potencia), Pescoso (27) y Carballeda (2,5), cuyos molinillos y líneas de evacuación afectaban a diversas parroquias. Técnicos de la firma comunicaron días atrás al gobierno que, en vista de las alegaciones presentadas, desistían de seguir adelante con los eólicos y así poder recuperar el aval. Son entonces cinco parques que finalmente no se levantarán en Rodeiro: los tres mencionados, además de Brisa, de Greenalia y con un molino en tierras de Camba, y el de Val do Folgoso, con 3 aerogeneradores en Rodeiro y que había promovido Green Capital Development XXIX. Este megaparque, de 56 MW, también afectaba a Lalín, al igual que Monte dos Porcallos, que tampoco se construirá. La empresa Tysgal fue la responsable de las alegaciones a Alborín, Pescoso y Carballeda.

Rodeiro está pendiente de otros proyectos eólicos, ya que por el momento no hay respuesta a las alegaciones contra Maxal, y la ampliación de Serra do Faro está pendiente de su afección a la Red Natura. Tenzas do Aire está próximo a una zona de canteras. En julio del año pasado, vecinos de O Az, Negrelos, Pescoso, Álceme, Villa, O Salto, Arnego y Río activaron la plataforma Rodeiro contra o expolio eólico.

Críticas a Jorge Cubela y charla en Forcarei

Los ediles del PSOE de Cerdedo-Cotobade acudieron ayer a la concentración en Pontevedra contra los 14 parques eólicos que afectan al municipio. Lamentan la ausencia del alcalde, Jorge Cubela, quien días atrás manifestó que acudiría a la movilización si era contra el proyecto de Os Cotos, pero no si se trataba de una protesta velada contra el PP. Para el PSOE, su ausencia se debe a que buena parte de estos proyectos tienen una potencia inferior a los 50 MW, por lo que deben ser tramitados por la Xunta. Por otra parte, una veintena de personas acudió a la charla de la abogada y representante de la asociación Petón do Lobo, Ana Varela, en Forcarei, para evaluar el impacto social, económico y paisajístico del proyecto Monte Festeiros, que afecta a Aciveiro y Pereira.