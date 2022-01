Los Wedding Awards han galardonado a dos empresas de Deza y Tabeirós-Montes en su edición de 2022. Se trata del Pazo de Bendoiro de Lalín, que se estrena en esta faceta, y a Grupo Valenciaga Catering de A Estrada, que repite por tercer año consecutivo en lo alto del podio. El Pazo de Bendoiro se ha alzado con el premio en la categoría de Banquete en el certamen que por noveno año consecutivo celebra Bodas.net y en el que participan las más de 49.000 empresas registradas en el portal. Desde el establecimiento dezano se congratulaban ayer de que “las parejas escogieran a Pazo de Bendoiro como uno de los mejores profesionales de bodas del país”. Cabe recordar que en este caso el papel más importante lo tienen las parejas que, con sus opiniones y tras haber disfrutado de los servicios de los profesionales en sus enlaces matrimoniales, definen quiénes serán los galardones de este premio.

Por su parte, Grupo Valenciaga Catering consiguió este año su particular “hat-trick” consiguiendo por tercera vez consecutiva el máximo galardón en el apartado de Catering y convirtiéndose en los únicos en conseguirlo en toda Galicia. “Estamos muy contentos, pero no nos vamos a conformar. Cuando ganamos el primero de los premios, en el año 2020, prometimos no bajar los brazos, y no nos conformamos”, señalaron los estradenses a través de sus cuentas de redes sociales tara conocer la noticia. Y le prometen a las más de 50 parejas que tienen contratadas sus bodas con ellos este año que “nos vamos a dejar la piel para que vuestro día sea muy especial”.