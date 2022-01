A Estrada no contará en el año 2022 con un Punto de Encontro Familiar. Así lo anunció el Partido Socialista después de ver como su propuesta era rechazada en la Comisión de Benestar Social por el PP, haciendo uso de su mayoría. Su portavoz, Luis López Bueno, considera que el PP “comete un error gravísimo” en este asunto, y afirma que “es una mala noticia que Amalia Goldar se niegue a pedir servicios nuevos para los vecinos de A Estrada y de la comarca”. Remarca que Lalín y Ribeira van a tener este servicio “porque lo pidieron” y lamenta que el Concello del PP tenga mentalidad de Concello de segunda división. Sentenció que “a mí me daría vergüenza ser concejal del PP y votar en contra de esto”.

El líder socialista considera que Amalia Goldar debe dar explicaciones de por qué ella no quiere para A Estrada un servicio que sí van a tener Lalín y Ribeira, donde también gobierna el PP. Además la acusa de no ser capaz de conseguir datos que justifiquen la postura del PP. “Amalia hizo perder el tiempo a los trabajadores del Concello pidiendo informes sobre cuestiones que no son de competencia municipal para justificar vagamente una posición política del PP”, asegura.

El portavoz socialista también reclama explicaciones sobre por qué en Lalín estiman en 80 familias la demanda potencial del servicio mientras que en A Estrada se considera insuficiente. El socialista explica que Goldar no fue capaz de reunir datos y que debería trabajar más a la hora de justificarse. Recordó que se pedía un servicio para A Estrada y toda el área de influencia por lo que “solo la base de población es más que suficiente para justificar la necesidad”.