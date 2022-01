Sin perder de vista a la Galicia de los Cárpatos

Igor Shakn y su esposa Iryna Eysmont son de Ucrania, pero también “gallegos”. Esta pareja afincada en Lalín procede de una localidad fronteriza con Polonia perteneciente a Galitzia, la desaparecida región del Imperio austrohúngaro que estos días es una caldera por el conflicto entre Rusia y la Unión Europea que tiene en jaque a toda la región. Los dos llevan viviendo en Lalín cerca de dos décadas. Igor llegó primero y después lo hizo Iryna. Él recaló en Silleda y junto a ella se trasladó más tarde a la capital dezana para trabajar en Cometal. Instalados e integrados perfectamente (él habla correctamente la lengua gallega) en la capital de Deza, años después regentaron la cafetería del Casino de Lalín, donde se hicieron muy populares. La hija de ambos se vino para Lalín cuando tenía 4 años para alegría de toda la familia.

Igor explica que tanto él como su esposa tienen a sus familias en Leópolis (también conocida como Lviv), a unos 60 kilómetros de la frontera con Polonia. “Allí están mi madre, mi hermana, mis sobrinos e incluso un hijo de mi primer matrimonio. Iryna tiene también allá a su madre y a sus primos”, apostilla el ucraniano más conocido de todo Lalín. “Que yo sepa, hay un ucraniano más que está casado con una mujer de Moldavia. En Silleda también hay una familia ucraniana que son amigos nuestros”, explica. Por culpa de la actual situación las llamadas a la familia se han visto incrementadas. “Ahora llamamos todos los días. Nos dicen que todo esto lo están viviendo con miedo, aunque los que peor lo están pasando es la gente que vive cerca de la frontera rusa, que es donde hay tropas. Donde están nuestras familias está la cosa un poco más tranquila”, aseguran. Igor incluso señala que “los polacos también tienen frontera con Rusia pero tienen a su ejército desplegado junto a Bielorrusia” para explicar que dentro de lo cabe los suyos no están tan presionados por la escalada bélica surgida a raíz del conflicto con la Rusia de Putin.

La pareja ucraniana coincide en señalar que no dudarían ni un minuto en intentar evacuar a sus familiares en el caso de que los tambores de guerra se salieran con la suya. Igor asegura que “yo voy a intentar hacer todo lo posible para que nuestras familias se vengan para aquí si es que la cosa empeora. Mi madre tiene 85 años pero te aseguro que no quiere salir de allí”. Sin embargo, este grandullón con inconfundible acento eslavo se muestra razonablemente optimista sobre la posibilidad de que todo salte por los aires en su tierra natal. Igor insiste en indicar que “no creo que haya guerra porque hay muchas vidas en juego. Además, se trata de juegos políticos entre ellos. Pero date cuenta de que hay muchos hombres, mujeres y niños que viven en esa zona que no tienen culpa ninguna de lo que pasa”. En este sentido, recuerda que todavía conserva buenas amistades en territorio ruso con los que coincidió en España y a los que llama de vez en cuando, que coinciden con él en que lo está pasando en la patria de Prokofiev o Golda Meir tiene más que ver con el tradicional tablero político de la zona desde hace siglos. Igor indica que “yo conozco a mucha gente rusa porque tengo amigos en Moscú, San Petersburgo y en Petrogrado, con los que me pongo en contacto por WhatsApp o por Messenger, y ellos tampoco entienden lo que está pasando. Son gente normal, humilde y trabajadora que estuvieron un tiempo aquí, en España, y que se volvieron”. Preguntado por si hay más ruido que nueces en todo esto, Igor no duda en afirmar sobre el mandatario ruso que “yo creo que no va de farol pero también pienso que tampoco Putin mande anto como parece. Sabe Dios lo que pasa por la cabeza de toda esta gente ahora mismo”.

De todas formas, y a la hora de contextualizar todo lo que ha estado sucediendo en su tierra natal desde hace algún tiempo, Igor Shakn subraya que “lo que pasa en Ucrania es que hay mucha corrupción. Imagínate que los precios de algunos productos alimenticios son incluso más caros que en España. Sin embargo, los sueldos son muy bajos. Estamos hablando de unos 200 o 300 euros de sueldo al mes. Mi madre, por ejemplo, tiene una pensión de 65 euros, así que te puedes imaginar cómo es la vida”. A pesar de todo, tanto Igor Shakn como Iryna Eysmont suspiran por poder regresar algún día a su Ucrania querida. “Hace bastante que no vamos a Ucrania, la verdad. Nos encantaría volver algún día porque es nuestra tierra. De todas formas, yo ya llevo media vida en España y sinceramente no sé de donde soy”, bromea Igor sobre su condición de trotamundos empedernido.

A pesar de todas las vicisitudes experimentadas desde que dejaron Ucrania, Igor e Iryna quieren subrayar la buena acogida que han tenido desde que llegaron a la comarca dezana. “Tengo que dejar muy claro que los dos estamos tremendamente agradecidos a la gente de Lalín y del resto de la comarca por cómo nos acogieron desde el primer momento”, subraya un emocionado Igor en referencia a la hospitalidad recibida por la Galicia Atlántica. Los dos, y también su hija, destacan el cariño recibido por todo el mundo y también ahora, cuando las noticias que llegan desde el Este preconizan lo peor. Ojalá que el pronóstico de Igor se cumpla por el bien de todos.