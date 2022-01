La edil de Urbanismo de Lalín, Raquel Lorenzo, acusa de “falta de vergüenza” al PSOE local por intentar blanquear la actuación del Gobierno del Estado sobre los parques eólicos e indica que solo la actuación proactiva del gobierno de Lalín provocó que la empresa Green Capital descartara seguir adelante con los proyectos de Monte dos Porcallos de Val de Folgoso. Y acusa a los socialistas de “engañar a todos los vecinos intentando justificar al gobierno de Sánchez cuando, como demuestran los documentos no solo no pretendía paralizar los proyectos sino que amenazó al ayuntamiento con continuar que tramitación y darle autorización se desde el ayuntamiento no se respondía las contraalegaciones de la empresa en tiempo y forma”

Además de acusar al portavoz socialista, Román Santalla, de “no tener ni idea de cómo se realizó la tramitación de los eólicos de Green Capital y Greenalia y, lo que es más grave, ni haberse preocupado del estado en el que estaba a misma y de falsear la realidad al asegurar que el Estado pretendía abortarlos. Lorenzo recuerda que en pleno puente de la Constitución llegó el oficio para responder las contraalegaciones en un plazo donde la mayoría de los días coincidían con las vacaciones navideñas y el personal en los ayuntamientos estaban bajo mínimos. Insiste en que ese documento deja muy claro que la intención del Gobierno del Estado era continuar la tramitación y apoyar estos macro proyectos como demuestra el documento firmado el 1 de diciembre de 2021 y registrado en el consistorio o el día 7. Reitera que si el Concello, como hizo el 27 de diciembre, no presentase alegatos con contundencia y con argumentos legales y técnicos, la tramitación continuaría y la empresa seguiría adelante con el proyecto. Concluye la edil de Urbanismo argumentando que la misma compañía Green Capital sigue adelante con otras infraestructuras de este calado gestionados por el gobierno del Estado y que ni paralizó ni lo va a hacer, lo que demuestra que “se en Lalín los paralizaron fue porque el gobierno local se opuso frontal y radicalmente a los mismo, ya que la intención del gobierno socialista es hacer el mayor de ellos posibles”. Además, sentencia: “resulta curioso que tenga que ser el gobierno de Lalín quien anuncie la renuncia de Green Capital y que los socialistas de Lalín, una vez más, no se enteren de nada, pese a que quieren defender que fueron ellos los autores de dicha paralización”. Y, para rematar, pide al PSOE que abandone la lucha partidista con los eólicos “porque ya bastante hizo el ridículo con los de Green Capital y Greenalia”. Los socialistas piden a Cubela una rectificación El grupo municipal socialista de Cerdedo-Cotobade urge al alcalde, Jorge Cubela, que rectifique y entienda que en la polémica surgida por la tramitación del parque eólico Os Cotos no es posible defender los intereses del pueblo y los de la Xunta al mismo tiempo. “La Xunta que trató de colarnos por la puerta trasera el parque es la misma que desreguló los eólicos con las leyes que aprobó durante la pandemia, haciendo así posible que ahora puedan instalarse en cualquier lado y ya no solo en los polígonos delimitados en el reglamento aprobado durante la etapa de Emilio Pérez Touriño”, dice. Su portavoz, Lina Garrido, vuelve a exigir al mandatario que presente informes contundentes de los técnicos municipales, independientes, hechos desde el ayuntamiento y por la administración local. Aludió a que todas las fuerzas políticas se pusieron del lado de la Alcaldía y, en lugar de aprovechar esta legitimidad para defender al concello, Cubela pierde el tiempo buscando enfrentamientos partidistas para seguir salvándole la cara a una Xunta que abrió la información pública de apenas 15 días en plenas vacaciones navideñas y que posteriormente filtra al propio Cubela que va a abrir otra, aunque para ello admita que ocultaron información y que expusieron documentación defectuosa. “Las medias verdades no valen”, insiste.