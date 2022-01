La ‘Superliga’ de las fiestas gastronómicas

El alcalde lalinense, José Crespo, anunció anteayer que su deseo de construir un grupo de las fiestas gastronómicas de primer orden se había materializado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). En Madrid se selló un acuerdo que limita al Cocido, el “Marisco” de O Grove y el “Pulpo” de O Carballiño la representación gallega de una sociedad que buscará alianzas en el resto del Estado. En un momento en el que el fortalecimiento del turismo es fundamental para reactivar la economía, la terna de protagonistas entiende que hay que reivindicar aquellas fiestas gastronómicas que se han ganado a pulso un prestigio que trasciende fronteras. Como primer paso se buscarán fondos Next Generation para el desarrollo de propuestas conjuntas.

“El Cocido y el Marisco, entiendo que para Carballiño también, ya son un producto turístico de destino. En nuestro caso muchos touroperadores nos dicen que cada vez más ofrecen un producto que se llama fiesta del marisco O Grove, por lo tanto trabajar conjuntamente para diseñar un producto que englobe a las fiestas gastronómicas y que pueda haber un recorrido por sus fechas de celebración me parece muy interesante”, señala el mandatario meco, José Cacabelos. Además, defiende lo que califica de “estrategias comunes para reforzar las iniciativas y por eso para hacerlo más potente se trataba de incluir a otras fiestas de referencia de otros pueblos de España”. Para el regidor de la localidad de O Salnés con estos mimbres se pueden articular iniciativas como la creación de una ruta de citas gastronómicas de España. “Lo destacable, en mi opinión, es que seamos capaces de trabajar conjuntamente para hacer un producto y preparar una promoción que creo puede dar un resultado importante para todas nuestras fiestas”, añade.

Para el primer edil grovense la calidad del producto es algo irrenunciable y por eso, recuerda, su equipo puso en marcha en 2015 una iniciativa: que todo el marisco que se sirve en su fiesta del mes de octubre tenga garantizada una trazabilidad incuestionable. Fue un “cambio radical” que, dice, además del convenio con la cofradía relativo a la procedencia del marisco de la lonja del municipio, fue más allá y en la época de la economía circular se pensó el la protección al medio ambiente. ¿En qué sentido? Una fiesta sostenible que evite que el mar acabe siendo un gran contenedor de residuos. “Todo el menaje que utilizamos en la fiesta es biodegradable o reciclable y por tanto somos una fiesta sostenible cien por cien”, concluye.

“La defensa de la calidad y el medio ambiente es esencial”

En términos semejantes se pronuncia el mandatario de O Carballiño. Si O Grove es conocido en toda España, entre otras cuestiones, por su marisco, el ayuntamiento ourensano hace bandera desde hace siglos de la elaboración genuina del pulpo á feira. Francisco Fumega, su alcalde, reconoce que la puesta en marcha de esta entidad gastronómica se la expuso Crespo en varias ocasiones en sus encuentros en las comisiones de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). “Creo que un proyecto como este quizá pueda resultar el espaldarazo definitivo a un sector clave y tan importante en nuestra economía”, manifiesta. Coincide con Cacabelos en la importancia de desestacionalizar el turismo y por eso el flujo de visitantes a O Grove para comer marisco no se limita a octubre –cuando se celebra la fiesta– y a O Carballiño llegan turistas, evidentemente, más allá de un fin de semana de agosto. Es que, detalla el mandatario, el sector de la restauración genera en torno a medio centenar de empleos –solo hablando de las cinco pulperías de la localidad– además de la industria de transformación que exporta el pulpo precocinado a países tan diversos como Australia o Estados Unidos.

Mientras las alianzas con otras fiestas españolas todavía no se han cerrado, sí figuran en esta Superliga de celebraciones culinarias la Fiesta de la Aceituna de Martos (Jaén), el Aplec del Caragol de Lleida [en la que cocina el caracol al estilo tradicional] y la Semana Gastronómica de Logroño.

“Es el espaldarazo para un sector clave en nuestra economía”

La conexión entre las tres localidades

Cocido, marisco y pulpo son un Mar y Montaña de manual, un menú al que nadie debería resistirse. Son productos no exclusivos de estos tres concellos, pero solo Lalín, O Grove y O Carballiño fueron capaces de que sus fiestas se convirtiesen en auténticos elementos identitarios y eso es fruto del trabajo y compromiso social de décadas. La celebración de la localidad costera es la segunda más veterana y cada mes de octubre desde 1963 cita a millares de comensales en sus carpas instaladas en las inmediaciones del mercado de abastos y la plaza. El Concello está preparando la edición de este año después de dos en los que la pandemia lo impidiese y Cacabelos reconoce que será una cita especial. En el interior ourensano se rinde tributo al pulpo de manera oficial desde 1962, seis años antes de la primera Feira do Cocido, si bien la celebración dezana es la única de las tres de interés turístico internacional. Las demás aspiran a lograrlo cuanto antes. Además de ser tres de las celebraciones en las que la buena mesa es la principal protagonista entre Lalín, O Grove y O Carballiño ya existe una conexión desde hace muchos años. Pese a pertenecer a provincias diferentes, la capital dezana y la del partido judicial del mismo nombre están separadas por menos de 40 kilómetros y sus pulpeiras de Arcos son habituales en las ferias lalinenses desde tiempos en los que no nos alcanza la memoria. La cercanía del monasterio de Oseira a Deza y el conocimiento que sus vecinos tienen de este cenobio –ahí se encuentra el origen de que un pueblo de interior haya hecho bandera de un producto del mar– es otra de las cuestiones comunes. O Grove es, desde hace más de medio siglo, el destino vacacional de miles de dezanos y sobre todo destaca la colonia de lalinenses [también estradenses y silledenses] que tienen en San Vicente do Mar su segunda vivienda. Es más, entre los primeros que descubrieron ese enorme pinar con hermosas playas de la península meca estaban lalinenses como Luis González Taboada Licho o Servando Vidal. El perfil más destacado del turista que se acerca a comer cocido a Lalín es el de una persona de las Rías Baixas.