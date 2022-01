A Asociación Xenerais do Entroido da Bandeira volver ter directiva tres anos despois. Desde 2019, a entidade estaba en mans dunha xestora, nese ano organizara o Alto dos Xenerais outro colectivo local, Amigos da Empanada. Amigos tamén organizou os actos do Entroido en 2020, xusto un mes ante de que estoupara a pandemia.

Onte a asociación celebrou unha asamblea xeral extraordinaria, para aprobar a dimisión desa xestora e a elección da nova xunta. Alberto López Pérez lidera a única lista que se presentou, e ocupará a presidencia. Como vicepresidente estará Alberto García Fernández, mentres que Diego Cangas Costa será o tesoureiro. Mariña López Rodríguez ocupará a secretaría, mentres que van exercer de vogais Mara Rei Codesido; Adrián Villar Calviño; Diego Rodríguez Bahamonde e Lucrecia Balaguer Blanco.

As previsións desta nova xunta son organizar os actos corespondentes ao sábado de Entroido, 26 de febreiro. É nese sábado cando A Bandeira disfrutará do Alto dos Xenerais e tamén dos versos do correo e do centinela. Precisa, polo menos, 8 Xenerais, e terá que revisar tamén en qué estado se atopan os traxes.

Tamén nesa xornada terá lugar, pola mañá, o desfile de Cabezudos. A idea é organizar unha festa nocturna no pavillón, pero dependerá da situación sanitaria do coronavirus e das restriccións que por entón poidan estar vixentes. Hai que lembrar, tamén, que nos últimos anos os Xenerais da Bandeira adoitaban colaborar cos da localidade veciña de Lamela, que tamén forma parte do tradicional Entroido da Ulla.

Un mes para ensaiar

Desta maneira, Xenerais da Bandeira dispón de pouco máis dun mes para poñer a punto os traxes e tamén para preparar os versos das persoas que encarnarán aos Xenerais. Na mencionada parroquia de Lamela (que terá o seu Entroido o sábado anterior, 19 de febreiro), esá previsto manter un encontro entre os membros da asociación Anxela para determinar se vai haber ou non actividades, pendentes tamén do COVID.

Xunto a Lamela e A Bandeira, en Deza tamén manteñen viva a tradición do Entroido da Ulla as parroquias cruceñas de Merza, Piloño e Salgueiros. Os veciños e veciñas deMerza deberían celebrar os seus festexos o domingo 20 de febreiro, (sempre coincide coa Feira do Cocido de Lalín, que este ano tamén se aprazou) mentres que os de Piloño serían o 27 de febreiro e en Salgueiros, o 6 de marzo, domingo de piñata. Nas tres parroquias, os membros dos colectivos que organizan o Entroido decidiron suspender todos os actos debido ao COVID. En 2021 tamén tomaron unha situación idéntica.