El proyecto de reforma de las calles Principal y Loriga de Lalín encaran su recta final con los trabajos en zonas verdes, microjardines y la propia calzada de ambas vías. Actualmente se interviene en el acondicionamiento de la iluminación y nos próximos días se avanzará en la actuación singular en la Praza dos Nenos, al tiempo que se va preparando el terreno para abordar los servicios de Smart City.

La empresa que lleva a cabo el proyecto del plan DUSI está acondicionando una superficie de un 3.200 m² a lo largo de 230 metros. Cuando rematen estos trabajos, el centro dispondrá de una única plataforma para toda la calle en la que se combinarán las zonas verdes con las necesidades de los peatones, de los vecinos y del tráfico rodado. En lo que atañe a las zonas verdes, está previsto realizar plantaciones en una superficie de unos 100m² repartidos a lo largo de toda la calle, manteniendo algunas de los árboles existentes y plantando nuevas especies arbustivas en las próximas semanas, conforme se vaya acercando la primavera. En estos días se está trabajando en la habilitación de pequeños jardins con la colocación de las piedras salteadas, que ya resultan visibles en algunos trechos de la calzada.

En relación con el tráfico rodado, quedarán habilitadas 16 plazas de aparcamiento, dos de ellas para personas con movilidad reducida en la zona que va desde lo encuentro entre la calle Principal y Calvo Garra hasta Pintor Laxeiro, y dos zonas de carga y descarga. Cabe recordar que actualmente ambas rúas aglutinan 40 plazas (18 en Principal y 32 en Joaquín Loriga).

Otro de los aspectos singulares de estas obras de humanización es la actuación en la bautizada como Praza dos Nenos que se creará en la bajada hacia la calle Observatorio, “con la idea de generar un espacio atractivo para estar que además ejerza de zona verde en el centro de la villa”, destaca el gobierno local. “En ese lugar el pavimento antiguo de las aceras tenía unas losetas muy grandes; ahora, esas mismas losetas colocadas sobresalen del terreno y van jugando la diferentes alturas en el jardín. Creemos que es un elemento singular, así como un poco escultural, ya que también reubicamos una escultura de los niños y la colocamos en uno dieras bloques de tal manera que queda como girada hacia calle”, señala el paisajista del estudio Land30 Martín Toimil. En esa misma zona y en esos bloques referidos, se instalará una hornacina o armario embellecido que, al mismo tiempo, será decorativo, pasará desapercibido y permitirá tener acceso a los elementos de instalación, que de este modo no quedan enterrados. Será uno de los últimos trabajos a realizar ya que antes deben estar rematados servicios como el cuadro eléctrico y el sistema de arroyo, entre otros.

Las actuaciones Smart City se componen, por una parte, de sensores de aparcamiento que van a indicar que número de aparcamientos están ocupados y cuales no, de tal manera que la gente sepa realmente se va a poder aparcar o no. Por otro lado, se contará con sensores en los contenedores que faciliten conocer su nivel de capacidad y optimizar la recogida de residuos; es decir, si en un momento determinado el colector está lleno, el camión de la basura sabría que tiene que pasar a recogerlo aunque no estuviera previsto. Además se incorpora también la gestión de la iluminación, en regulación y en horas de acceso, para tener un consumo más apropiado. Por otra parte, se contará en la zona con un nuevo tótem, una pantalla digital en la que se puede mostrar información, y que se suma a los dos que ya hay en el núcleo urbano: uno en la Praza da Igrexa y otro cerca del centro de salud. Ligada la ese elemento figura una estación meteorológica que ayudará con la gestión del riego acercando información, entre otras, sobre la necesidad de agua.

Por último, se instalará un sistema de acceso inteligente regulado a través de un elemento hizo que permitirá controlar el acceso a la calle conforme a las necesidades del tráfico por parte del ayuntamiento.