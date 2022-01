El ERTE de Galitec afectará a los casi 50 trabajadores de sus oficinas de Bergazos

El expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que está tramitando desde hace días la empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos, S.L. afectará a los cerca de medio centenar de empleados que tiene en su sede de Bergazos, en Lalín, y no al resto trabajadores de las empresas que forman el grupo. Así lo confirmaba ayer su director ejecutivo y cofundador de la firma, Mario Reboredo, que insistió en que “todavía no hay nada” al respecto de la presentación de la documentación sobre el mismo. De hecho, también ayer, desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se informaba que “a los juzgados de lo Mercantil de Pontevedra no ha llegado nada (ni concurso ni preconcurso) de esa empresa”. Mientras todo esto sucede, el administrador de la empresa hacía llegar esta semana una convocatoria a los sindicatos para celebrar el lunes, a las 9.00 horas, la primera reunión de la comisión negociadora después de comunicarle a los empleados el inicio de dicho expediente.

Por otro lado, el concejal de Deportes de Lalín, Avelino Souto, declaraba ayer su deseo de que lo sucedido en Galitec afecte “lo menos posible” al transcurso de las obras de remodelación del Manuel Anxo Cortizo encargadas a esta firma dezana. Souto también señaló que “estamos en contacto con Galitec porque lo que es su parte de la obra ya está finalizada pero todavía queda la colocación de la hierba sintética por parte de una subcontrata”. Cabe recordar que los trabajos en el Municipal lalinense tienen un presupuesto superior al medio millón de euros y está previsto que finalicen el próximos de febrero. Galitec también se encargó de la remodelación del campo municipal de San Lorenzo, en la parroquia lalinense de Vilatuxe, donde además de los equipos de fútbol del lugar también disputan sus partidos los conjuntos del Coreti Rugby Lalín desde hace un tiempo. El ERTE que tramita Galitec se lleva a cabo por “causas económicas, técnicas y de producción”, en su centro de trabajo de Lalín, tal y como señala la carta remitida por la empresa. El comunicado firmado por José Ramón Pedrosa Jiménez, administrador de la firma lalinense, añade que al no existir representación sindical en dicho centro de trabajo “en el día de hoy (por el lunes) se ha comunicado a los trabajadores de la misma que integran dicho centro de trabajo, el inicio del citado expediente, al objeto del nombramiento de la comisión negociadora ad hoc o la representación sindical que los represente en el proceso negociador”. En este sentido, el secretario comarcal de la CIG, Marcos Conde, anunciaba ayer su presencia en la cita de este lunes en las oficinas de Bergazos. Galitec nace en Lalín en el año 2005 de la mano de dos jóvenes emprendedores, Mario Reboredo y José Ramón Pedrosa, que deciden unir sus ideas para “crear una empresa de referencia”, según indica la web de la empresa. Instalaciones deportivas, pavimentos y revestimiento de paredes, instalaciones acuáticas, parques infantiles, instalación de mobiliario urbano y fundición son algunos de los servicios que ofrece desde entonces.