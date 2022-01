El DOG publicó ayer la exposición pública del estudio de impacto ambienta y de las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción, así como de la aprobación del proyecto de interés autonómico, del parque eólico Monte Festeiros, que afecta a parroquias de Silleda y Forcarei. Las alegaciones podrán presentarse durante 15 días, a contar desde hoy.

La promotora de este parque Airosa Vento Monte Festeiros SLU, ya cubrió trámites idénticos hace justo 10 años, en marzo de 2012. Ahora, retoma el proyecto con algunos cambios: mantiene los 48 megavatios de potencia, pero de los 16 aerogeneradores de hace una década (11 en Silleda y y 5 en Forcarei) pasa a 10, de los que 8 afectan a tierras trasdezanas, y los dos restantes a las parroquias forcaricenses de Aciveiro y Pereira.

Esto obliga a que la promotora limite la potencia nominal de dos aerogeneradores, y además, los 10 tendrán distinta altura de buje: cuatro medirán 82 metros, otros cuatro llegarán a los 125 y los dos restantes tendrán 105 metros. De igual modo, una de las torres de medición tendrá una altura de 82 metros, mientras que la otra alcanzan los 1215. También varía el presupuesto de ejecución material: si en 2012 era de 40,86 millones de euros, ahora se estiman 39,43, es decir, casi 1,4 millones de euros menos.

Hay también, modificaciones en relación al estudio de impacto ambiental expuesto en 2012. Por entonces, este parque eólico afectaba a 231 parcelas, de las que la mayoría estaban destinadas a matorral. En la relación de bienes afectados publicada ayer en el DOG, son 257 propiedades afectadas o bien por el pleno dominio (por las cimentaciones, las plataformas, la subestación o las torres de medición), por la servidumbre de paso (de la vía o zanjas), la servidumbre de vuelo o por ocupación temporal para realizar acopios. De estas 231 fincas, hay 128 localizadas en las dos parroquias citadas de Forcarei, y las 103 restantes en Mamuelas, Chamor o Pousadoiro, entre otras de Trasdeza.

Ante la exposición pública y la apertura del plazo de alegaciones, el Concello de Forcarei ya anunciaba ayer en sus redes sociales una jornada informativa el próximo sábado, día 29, en el salón de actos del consistorio. Comenzará a las 17.00 horas y tendrá como ponente a la abogada Ana Varela, secretaria de la asociación ambiental y cultural Petón do Lobo. Varela ya ha impartido varias charlas en distintos puntos de Deza sobre el impacto ambiental, social y económico de los parques eólicos que están en trámite.

Vídeo en Youtube

Por otra parte, el rechazo social a los parques eólicos, al margen de las plataformas vecinales, cuenta desde diciembre con el vídeo A furia do vento chega a Galicia. Eólicos aquí non. Representantes de distintos colectivos inciden en que los proyectos eólicos no garantizan la conservación de caudales, así como en las consecuencias que traerán sobre la salud. Muestran, también, su postura en contra de los parques eólicos marinos, que afectarán a las labores de pesca y al ecosistema.