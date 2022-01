Repuntan los casos activos de coronavirus pese a que la incidencia continúa a la baja

Las cifras de casos activos de COVID-19 experimentan repuntes generalizados en los municipios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Tanto es así que hasta hubo nuevo récord en alguno, caso de Cerdedo-Cotobade, que superó por primera vez el centenar de enfermos, al totalizar 118 el martes y rebasar en 21 la anterior marca, establecida el viernes pasado. No obstante, la incidencia a siete días continúa a la baja: Son 1.051 positivos, diez menos de los que figuraban el martes.

En Lalín se han diagnosticado 638 positivos en catorce días, de los que 381 corresponden a los siete últimos. Su última referencia de casos activos es la del martes, con 539, la cifra más alta alcanzada por cualquier concello de ambas comarcas desde el comienzo de la pandemia. No obstante, la incidencia a siete días se reduce ligeramente, al bajar de 391 a 381 positivos nuevos diagnosticados en ese plazo.

A Estrada tenía ayer 518 enfermos de coronavirus, 21 más que la víspera, aunque sí mantenía el mismo número de hospitalizados, tres. Este repunte obedece a la alta incidencia que se viene registrando en la población infantil, tal como indican desde Atención Primaria. En la última semana se han registrado 351 contagios en el municipio, que ascienden a 678 en el doble de tiempo.

Después de los dos municipios más poblados, el siguiente de la zona en número de casos activos es ahora Cerdedo-Cotobade, con 118; los positivos en siete días son 76 y 130 en catorce. Pese a tener mucha menos población, el territorio fusionado supera con creces a Silleda, en donde ayer había constancia de 95 personas infectadas con el virus, quince más que el viernes pasado. En Trasdeza se mantiene la incidencia a siete días en 96 casos, mientras que a catorce sube a 168.

Vila de Cruces registró un repunte de ocho casos activos, de modo que ayer tenía 56 y uno continuaba ingresado en un centro hospitalario. Son 47 contagios nuevos en una semana y 99 en dos. Rodeiro, que el martes había recortado ocho casos, ayer recuperó la mitad para situarse en 34; uno más son los diagnósticos positivos en siete jornadas y 75 en catorce.

El único territorio que reduce su cómputo de enfermos de COVID es Agolada, en seis en comparación con el viernes pasado. Ayer eran 26 los casos activos con médico asignado en este municipio, cifra que coincide con los positivos descubiertos en la última semana, mientras que en dos son 45.

Dozón repite con 16 personas infectadas de SARS-CoV-2, si bien en los siete días más recientes son 19 los contagios registrados y suben a 27 en el doble de tiempo. El mapa de incidencia del Sergas cifra en 20 los positivos detectados en Forcarei en una semana y el doble en dos.

20 en el Golmar y 19 en Figueiroa, con un aula cerrada

Pocos son los centros educativos que se libran de contagios de COVID-19 a estas alturas de la sexta ola. Los casos más destacados corresponden a dos de los colegios con más alumnos matriculados: En el CEIP Xesús Golmar, de Lalín, son veinte positivos, y 19 en el de Figueiroa (A Estrada), según el boletín remitido ayer –como cada miércoles– por el Sergas, que también indica que no hay ninguna aula cerrada. Sin embargo, en el centro estradense sí se clausuró una de 5º de Primaria, con 24 alumnos, después de que dieran positivo cinco de ellos el martes; ayer ya no hubo clase. El parte oficial no especifica los demás casos existentes.

Test de saliva

Los colegios recibieron el lunes test de antígenos en saliva, que se añaden a los ya dispuestos para la población de 5 a 11 años en las farmacias antes de las vacaciones de Navidad. A cada centro llegó un número de pruebas equivalente al 25% del alumnado de 5 a 11 años, aunque pueden solicitar más al Sergas cuando les quede menos de un tercio. Se emplean bajo la supervisión del coordinador COVID ante la aparición de casos esporádicos –entre uno y cuatro– para poder testear a los niños más próximos a los positivos, sin tener que clausurar el aula. Si hay un brote, interviene la Dirección Xeral de Saúde Pública. La toma de muestra y la técnica diagnóstica se realiza en el domicilio del alumno. Antes de comenzar la prueba, hay que asegurarse de que no coma, beba, cepille los dientes ni masque chicle al menos 30 minutos antes de la recolección de la saliva. El niño deberá respirar profundamente y luego toser de tres a cinco veces en un pañuelo desechable.