El Departamento de Cultura del Concello de A Estrada presentaba ayer el cartel para la octava edición del festival de cine de terror Panic, con la colaboración de Pedro Pérez y Luis Rivadulla, a cargo de la coordinación de actividades y redes sociales. La iniciativa, llevada a cabo a través de la Consellería de Cultura, Sanidad y la Asociación de Comerciantes de A Estrada, ACOE, tuvo que ser aplazada este año debido al efecto de la sexta ola del COVID. El factor pandemia también afectará al aforo, que será limitado, y al tipo de eventos programados, de menor escala y poco multitudinarios.

Pese a tener que respetar las medidas de seguridad y evitar grandes conglomeraciones, la organización del festival se encargó de ofrecer un amplio abanico de actividades, que van desde la habitual proyección de filmes de terror a charlas y concursos, que se sucederán desde el 27 de enero al 13 de febrero.

El pistoletazo de salida se dará el próximo jueves 27 en el MOME, a las 20.30 horas, con una charla a cargo del ilustrador estradense Álex Vede, responsable de la parte artística del cartel de este año. Posteriormente, el sábado 28 a las 21.00 horas tendrá lugar, también en el MOME, un coloquio con el director compostelano Javi Camino, y el director artístico estradense Samuel Lema, sobre los filmes Jacinto y La carne cruda. La sesión servirá de introducción para la proyección de ambas en los Minicines Central a las 23.30 horas.

Por otra parte, el viernes 4 de febrero A Estrada contará con la presencia de Manuel Manquiña, un invitado habitual, que hará de anfitrión en el Pazo Xerlís para una sesión de café con gotas y terror, a las 21.00 horas, dramatizando historias de miedo. Más tarde, a las 12.00 horas, en los Minicines Central, tendrá lugar la proyección de la película Maligno.

Por último en la agenda del festival, el viernes 11 de febrero empezarán las actividades a las 21.00 horas en el Pazo Xerlís, con la intervención de Celso Sanmartín, que extenderá el micrófono al público para que cuenten sus propias historias de miedo, para que más tarde, a las 23.00 horas, de comienzo el habitual maratón de todas las ediciones. Si bien la idea es poder ejecutar cuatro funciones, con las películas Halloween Kills, Este cuerpo me sienta de muerte a las 01.15 horas, Península a las 03.15 horas y finalmente Trick’r treat a las 05.20 horas, es posible que el maratón tenga que dividirse en dos sesiones en días distintos debido al toque de no queda que establece que a partir de las 03.00 horas de la madrugada no está permitido reunirse con no convivientes. Asimismo, el cierre al programa se pondrá el domingo 13 de febrero, con una visita a las 09.45 horas al Monte Seixo de Cerdedo, concretamente a la Montaña Máxica, con un itinerario de la mano del investigador Calros Solla.

Desde Minicines Central, Luis Rivadulla adelanta que se tomarán todas las medidas de seguridad y prevención dictadas por las autoridades sanitarias, manteniendo un aforo de 30 personas por sala y función. El Concello también comunicó que para las actividades realizadas fuera del casco urbano, es decir, Pazo Xerlís y el Monte do Seixo, se dispondrá de un autobús para los asistentes. Y puntualizaron que si bien las entradas son gratis, los convites son limitados, por lo que aconsejan a los interesados que vayan a sacarlos con premura al Concello, donde están disponibles. No obstante, las entradas para las proyecciones deberán retirarse de los minicines, como es habitual.