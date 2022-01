“La mayor parte de los encargos que recibo son de clientes en Estados Unidos”

Álex Vede es el ilustrador estradense a cargo de la parte artística del cártel para el Festival Panic de cine de terror celebrado desde hace varios años en la localidad. Su perfil de Instagram es una galería de arte con más de cien mil seguidores, así como una de sus principales herramientas de trabajo. Sin duda, el mundo laboral artístico y las redes sociales son ambientes competitivos, pero Vede ha sabido ganarse su propio espacio, gracias sobre todo al trabajo constante y la originalidad que lo caracterizan.

–Hablemos de su colaboración con el Festival Panic de cine de terror ¿Cómo surgió el proyecto?

–Pues no hace mucho, en diciembre, me contactó Pedro Pérez, uno de los organizadores del evento. Al parecer se encontró con un cártel que yo había ilustrado para las fiestas patronales de la parroquia de mis abuelos, hace un tiempo. Me dijo que le gustaba mi trabajo y me ofreció colaborar ilustrando el cartel del festival.

–¿Disfrutó de libertad artística o tuvo que seguir orientaciones?

–Tuve bastante libertad. Lo único que me pedían es que fuera coherente con la temática del festival, terror, y que se identificase con facilidad que se celebraba en A Estrada. Eso facilitó la tarea, tuve una idea, se la comenté, y en una semana teníamos cartel.

–También va a ofrecer una charla en el MOME como acto inaugural del programa ¿Cómo nació la idea?

–Al igual que el cartel, me lo propuso Pedro. Se conoce que todos los años, además de películas, celebran charlas sobre cine y artes plásticas, así que me comentó que podía ser interesante contar conmigo. Es la primera vez que hago algo de este estilo por lo que estoy algo nervioso.

–Hablemos ahora de usted. ¿Cuándo empezó su interés por el dibujo?

–Desde que era muy pequeño. Yo siempre me recuerdo dibujando prácticamente la totalidad del tiempo. A veces prestaba más atención a eso que a los propios estudios.

–¿Tuvo siempre claro que deseaba dedicarse a la ilustración?

–La verdad es que no siempre. Cuando acabé bachiller sabía que me gustaba dibujar, pero decidí enfocarme profesionalmente por temas de cine, así que empecé a cursar Audiovisuales en Santiago, pero me di cuenta de que no me gustaba. Después lo intenté con Bellas Artes en Pontevedra, y simultáneamente empecé a compartir mi trabajo por redes sociales. Así tuve mi primer encargo desde entonces hasta ahora, he trabajado constantemente.

–Cuénteme más acerca de ese primer encargo.

–Pues si no recuerdo mal, fue un artista de Nigeria, que me pidió que ilustrara la portada de una canción para subir a Spotify,

–Las redes sociales debieron desarrollar un papel fundamental en su carrera, según manifiestan los más de cien mil seguidores en su cuenta. ¿Cómo fue el proceso?.

–Fue bastante gradual, no es que de la noche a la mañana ganase miles, pero desde hace dos años que empecé a trabajar más mi perfil, ha ido creciendo poco a poco. La verdad es de esas cosas que te gustaría que pasasen pero no esperas que te vayan a pasar, por lo que estoy muy contento. Además, me permite hacer mis propios dibujos y que la gente los compre, incluso he podido auto publicar dos álbumes ilustrados con trabajos míos, sin ser por encargo externos.

–¿Diría entonces que las redes son más útiles que perjudiciales?

–En mi caso, han sido cruciales. Yo sólo tengo Instagram, pero a día de hoy es por donde recibo la totalidad de mis encargos. Al fin y al cabo, es un escaparate que si lo trabajas bien puede ayudar a visibilizar lo que haces, y darte mayor alcance.

–¿Por qué cree que tanta gente se siente atraída por su trabajo?

–Diría que porque dibujo con un estilo característico, que es mío, y que de algún modo funciona como marca personal. Yo siempre he dibujado, pero no hace mucho que empecé a encontrarme como artista, y a encontrar mi propio estilo. Actualmente la gente que me contacta para trabajar conmigo quiere mis dibujos, que yo le de forma a sus ideas. Supongo que eso es lo más importante para destacar en esto, ser original y tener tu propio estilo.

–Hábleme de ese proceso de encontrarse a uno mismo como artista, en su caso. ¿Diría que fue un proceso largo?

–Es un proceso que todavía está en curso, pero hará unos cinco años empecé a fijarme en que los artistas que me gustaban tenían su propio estilo, muy distinto al de los demás. Fue entonces cuando me propuse buscar el mío, y si bien ahora creo que me he acercado, desde que empiezas hasta que consigues encontrarlo puede pasar mucho tiempo, en mi caso diría que unos dos años.

–¿Es constante en su tarea de dibujar o se deja llevar por la inspiración?

–Soy constante. Todos los días dibujo algo, aunque no me sienta particularmente inspirado. Al final, esto es un trabajo, y hay que dedicarle tiempo. Yo siempre busco cosas que puedan darme ideas, sobre todo veo mucho cine, y por supuesto, veo lo que hacen otros artistas.

–Si le gusta el cine, ¿alguna recomendación?

–Cualquiera de Spielberg, soy fan de él.

–¿Cómo influye su inclinación por el séptimo arte en su trabajo?

–Mis dibujos buscan ser dinámicos, tener ese movimiento propio del cine. Diría que esa es una de sus características fundamentales. Pero además, siempre ha sido costumbre mía dibujar las películas que veía.

–En cuanto a trabajo, ¿recibe más encargos nacionales o internacionales?

–Internacionales. Creo que sólo he trabajado con clientes nacionales en tres ocasiones. Mayoritariamente son Estados Unidos.