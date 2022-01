Pablo Porto y Mateo Vázquez presentaron oficialmente Evolutium hace dos años y a estas alturas ya van por su tercera campaña. La joven firma estradense nació centrada la confección y comercialización de camisetas con un diseño que les confería un carácter especial. Hoy, la firma ya cuenta con línea de verano y línea de invierno, con un amplio abanico de prendas y posibilidades a las que han sumado además complementos como gorros o mochilas, y todo sin perder su toque diferencial. El paso del tiempo les ha enseñado más sobre el mundo empresarial y las consecuencias del COVID no se lo han puesto fácil pero estos jóvenes estradenses siguen buscando su sitio en un competitivo mundo.

Evolutium presentó hace poco su tercera campaña, centrada en el invierno, dando continuidad a la segunda, centrada en el verano. Esto ha llenado su web de sudaderas y camisetas de todo tipo pero también de mochilas, gorros, bolsos y neceseres. “Las mochilas están siendo los productos estrella. Son unas mochilas minimal, en colores básicos. Queríamos complementar nuestro estilo. La base siguen siendo los fractales, que es algo nuevo y que queremos que permanezca, pero también hemos introducido alguna oferta en colores concretos. Al final somos una marca de ropa y hay que aportar una apuesta de estilo mayor”, explica Pablo Porto.

Una de las principales novedades de Evolutium ha venido del cambio en la forma de producción, pasando a la oferta bajo demanda. “Hemos cambiamos el modelo logístico. Hasta ahora producíamos todo aquí pero ahora contratamos directamente con empresas que nos ofrecen realizar todos los trabajos de corte, confección e impresión. Nosotros nos encargamos del diseño y ellos de la mayor parte del proceso logístico. Ahora mismo, a través de la web, ellos se encargan. Es una producción bajo demanda. Lo bueno que tiene es que podemos ser más rápidos y también tener una oferta de productos mucho más amplia”, explica Pablo Porto.

“El año pasado, a raíz de todo esto del COVID, nos subieron mucho los precios de las telas. Todo el mercado subió en general pero en el caso de las telas nos subieron tres o cuatro veces por encima del valor que tenían. Con eso, el mínimo de pedido subió hasta unos niveles que no podíamos abarcar ni de broma”, explica. “Todo eso hizo que el proyecto se nos truncase. Teníamos hablado y negociado durante un año con los proveedores pero de un día para otro nos dijeron que habían cambiado las cosas y que ahora eran de otra manera. Un mínimo de 50.000 euros era inasumible para nosotros. Ante eso, apostamos por este tipo de producción bajo demanda. Realmente lo único que existe es el diseño previo, el producto digital. Una vez se pide pasa a fábrica. No hay producido ningún stock físico”, argumenta.

Este cambio sin embargo les da más posiblidades dentro de un mundo muy competitivo. “Ahora podemos crecer hacia todas las direcciones, así ya se verá hacia donde vamos. En este tiempo hemos experimentado y conocido cómo funciona el sector. También aprendimos mucho de cómo funciona todo lo relacionado con la venta online. Parece una tontería pero lleva mucho tiempo atenderla. Además, tienes que saber un poco de todo, de marketing, bases de datos, pedidos... no son cosas complicadas pero sí que requieren mucho tiempo. Solo lanzar esta campaña tuvo meses de trabajo detrás muy intenso”, explica el joven empresario. “Estamos además en un sector muy competitivo. Con muchas marcas y grandes multinacionales, con precios con los que no puedes competir. Además, llegar a gente cuesta dinero. Da igual que tengas un producto muy bueno si no das llegado hasta ellos”.

Porto reconoce que en estos años han vivido muchas cosas, buenas y algunas también malas al frente de Evolutium, con proyectos que finalmente no pudieron llevar a cabo. “Cuando empezamos, hace uno tres años, no estábamos acostumbrados a nada de esto. Tuvimos que conocer el sector y aprender mucho, porque esto tiene detrás mucho más de lo que te imaginas”.