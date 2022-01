Mil positivos de COVID en una semana

La sexta ola de COVID-19 sigue dejando un reguero de positivos cada día. Tanto es así que solo en la última semana se han detectado más de un millar en Deza y Tabeirós-Terra de Montes: en concreto, 1.069, según los datos que figuraban ayer en el mapa del Servizo Galego de Saúde (Sergas), obtenidos de pruebas diagnósticas de infección activa.

El número de positivos nuevos descubiertos en el doble tiempo, en catorce días, es de 1.709. Esto quiere decir que los casos siguen al alza, pues el 62,5% se ha diagnosticado en las últimas siete jornadas. Y el incremento es generalizado en todos los territorios de ambas comarcas, pues el único descenso se registra en el cómputo a dos semanas –las dos primeras de 2022– y corresponde al municipio de A Estrada, con 574 positivos, diez menos de los que tenía el sábado. Agolada repite con 44.

Pero, como se indicaba al principio, los datos más llamativos son los correspondientes a las siete últimas jornadas, es decir, del sábado 8 al viernes 14 de enero, pues el mapa del Sergas refleja siempre la situación del día anterior. Lalín figura con 382 contagios, que son 24 más de los que tenía el sábado, y suponen el 66,7% de los 572 registrados en el doble de tiempo.

Las autoridades sanitarias cifran en 335 los contagios detectados en personas con cartilla médica asignada en A Estrada del 8 al 14 de enero, quince más de los que había si retrocedemos una jornada para hacer el cómputo. Equivalen al 58% de los 574 recopilados en las dos primeras semanas del año.

Más peso tienen las siete últimas jornadas en el caso de Silleda. En este municipio se han confirmado 99 positivos en ese tiempo, cuatro más de los que le otorgaba el Sergas el sábado. Son el 65,6% de los 151 casos nuevos de coronavirus notificados en los primeros catorce días del presente ejercicio.

Vila de Cruces registra 49 positivos en dos semanas, siete por encima de los que tenía el sábado. En este caso, sin embargo, existe un mayor equilibrio entre las dos primeras semanas del año, que suman 93 contagios, de modo que la última aporta el 52,6%. Rodeiro figura con dos casos más a siete días, 42 en total, esto es, el 57,5% de los 73 detectados en el doble de tiempo.

Los territorios con peor evolución en las últimas jornadas son Agolada y Dozón. En el primer concello se constatan 33 positivos en siete días, dos más que la víspera y el 75% de los 44 apuntados en catorce. Y en Dozón son 19, cinco más que el sábado y el 76% de los 25 diagnosticados en dos semanas.

Tampoco está lejos de esos porcentajes Cerdedo-Cotobade, que presenta 86 contagios nuevos en siete jornadas, cinco más, y un 69% de los 124 registrados en el doble de tiempo. En cambio, la situación parece ir a mejor en Forcarei, que computa 24 positivos en siete días, tres más que el sábado, pero un 45% de los 53 habidos en catorce.

Quejas por falsos positivos o falta de resultados

Las pruebas gratuitas de antígenos están dejando quejas de usuarios a quienes no les comunican los resultados o lo hacen de forma errónea. Personas que acudieron a hacerse los tests muestran su malestar porque varios días después seguían sin saber el resultado. “A los positivos se les llama”, subrayan desde el Sergas, mientras que los negativos pueden comunicarse (mediante SMS) o no. Distinto es el caso de un vecino de A Estrada que recibió un resultado erróneo. Fue el viernes a hacerse un test y esa misma tarde recibió una llamada diciéndole que era positivo. “Nos hicimos los niños y yo un test en casa y dimos negativo”, relata su mujer. Entonces, el hombre lo repitió y salía también negativo. Llamó al médico, que le mandó hacer una PCR y ayer, domingo, le llegaba un mensaje de que había dado negativo. “Si no llega a hacer el test se pasaría aislado una semana”, dice su esposa.

Bajón de afluencia

La aflluencia de gente se desplomó el sábado. Concurrieron 94 personas, de las que siete arrojaron infección de SARS-CoV-2. De lunes a viernes, habían concurrido una media de 300 vecinos al día. Por el Lalín Arena pasaron el sábado 67 personas y cuatro de ellas (6%) dieron positivo, mientras que a la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada acudieron 27, con tres infecciones confirmadas (11%).