El PP tira de hemeroteca y tilda de “excusas” las explicaciones que dio el alcalde, Manuel Cuiña, para votar en el último pleno en contra de la rebaja del IBI. Cuiña aseguró en la sesión del día 10 que para mudar los tipos es preciso una actualización catastral. Pues bien, los populares le recuerdan “que en junio de 2019 ya solicitó el incremento de los valores catastrales de Silleda a la Dirección General de Catastro”. Esa petición fue remitida el 26 de junio, un mes después de revalidar su mayoría absoluta.

Para el portavoz del PP, Ignacio Maril, “es lamentable que el alcalde siga buscando excusas para no igualar el IBI a otros concellos como Lalín, A Estrada o Vila de Cruces. Será que no acuerda de lo que hizo”, apostilla, a la vez que añade que Manuel Cuiña “tendrá que explicarle a los vecinos lo que hizo solicitando un aumento de los impuestos para los silledenses, sino también por qué se sigue negando con mentiras a rebajarle el IBI a todos los vecinos”. Añade que, al final, salen de los bolsillo de los y las trasdezanos el dinero “para hacer sus obras faraónicas, y los dos millones de euros que cuesta la primera fase del nuevo consistorio o va a pagarlos él, nos la va a hacer pagar a todos los silledenses a base impuestos. Esa es la razón por la que no puede bajar el IBI”, sostiene Maril.