Acostumbrado a tirar de sabiduría popular, el alcalde de Lalín, José Crespo, recurrió ayer a la filosofía estoica y su máxima “hacer de la necesidad virtud” para explicar cómo va ser la Feira do Cocido de este año. Hubo que aplazar la cita del 20 de febrero a dos meses después, el 24 de abril, por la pandemia. Pero esto permite alargar, y mucho, los eventos vinculados a esta Fiesta de Interés Turístico Internacional. Si antes dichos eventos arrancaban el 15 de enero, con el Mes do Cocido, y solían terminar el domingo siguiente a la propia cita gastronómica, este año se extenderán hasta nada menos que a finales de mayo.

Fue el concejal de Deporte e Agricultura, Avelino Souto, quien desgranó una programación que prácticamente ofrecerá actividades todos los fines de semana. Ya en este mes, desde el miércoles 19 y hasta el domingo 23 Lalín aprovechará la feria Fitur, en Madrid, para presentar el Cocido. A finales de enero, está prevista una jornada con influencers locales, que el 20 de febrero tendrá continuidad pero con influencers gallegos y nacionales para que estas personas acerquen a sus seguidores en redes sociales (sobre todo jóvenes) las bondades del plato estrella de Lalín.

Libro sobre la feria

Está prevista, también en febrero, la presentación de un libro que recoja la historia de la Feira do Cocido desde su primera edición en 1969 hasta la más reciente, en 2021. Plasmará “todas las vivencias, carteles y pregoneros”, apunta el concejal. Ya en marzo, el pistoletazo deportivo viene de la mano de la Carreira do Cocido, fijada para el día 13, y en abril, el 1, Día das Artes Galegas, estará dedicado a la figura de José Otero Abeledo, Laxeiro. La Real Academia Galega de Belas Artes decidió en junio del año pasado que 2022 estaría dedicado al legado del genial artista, y desde la Xunta se trabaja en una amplia programación del Ano Laxeiro.

En ese primer fin de semana de abril el domingo, día 3, tendrá lugar la matanza tradicional en Anseán. Era la ubicación escogida ya desde un inicio, como recordó Crespo, quien apuntó que este tipo de eventos también van a estar a merced de la situación sanitaria. De hecho, ya se prescindió de la Gala do Cocido para evitar aglomeraciones, aunque los premios Álvaro Cunqueiro sí se entregarán en un programa del espacio televisivo Luar.

Feira do Mel, el 9 y 10 de abril

A comienzos de abril quedará instalada la carpa en el Campo da Feira. Será más grande que la de otros años y no tendrá el techo transparente, como en las anteriores ediciones, sino translúcido, para evitar el calor. El primer acto en esta carpa será la Feira do Mel, prevista para los días 9 y 10 de abril. “Estamos muy ilusionados con ella”, confiesa Avelino Souto. A la cita acudirán apicultores de toda Galicia y Crespo insiste en que quiere convertir esta feria en la de mayor relevancia a escala autonómica, porque servirá para difundir la calidad de la miel, pero también la de otros productos de la zona como el pan o el queso, amén de la carne de cerdo.

Metidos ya en plena Semana Santa, los días 16 y 17, también en la carpa del Campo da Feira, tendrán lugar la actividades del Divercocido. Durante el fin de semana del Cocido el gobierno quiere ofrecer distintas actividades por la tarde y conciertos, ya en horario nocturno, que se irán conociendo en las próximas semanas.

Ribeira Sacra, modelo de Os Cocidos do Camiño

En Lalín se unen dos de las rutas jacobeas que apenas están masificadas y que tienen un potencial paisajístico tremendo: el Camino de Invierno y la Vía de la Plata. Al haber por primera vez en la historia un año Xacobeo doble, Lalín vio la oportunidad y elevó a la Xunta un proyecto, Os cocidos do Camiño en el que combinará las rutas a Compostela con eventos musicales, culturales y de carácter gastronómico.

La empresa I-Radia Crea está detrás de esta propuesta, y conoce bien la fórmula porque su director, Carlos Montilla, es el responsable del festival 17º Ribeira Sacra. En sus sucesivas ediciones, este festival organiza conciertos en bodegas y enclaves naturales, y de ahí que fuese galardonado con los premios Iberian Festival Awards, que reconocen a los mejores festivales de pequeño formato de España y Portugal. Lalín tendrá, si la Xunta da su ok (apuntó que habría que remodelar el proyecto) la réplica del Ribeira Sacra. Pero es que ya hay otro ejemplo de este maridaje de cultura, gastronomía y enología en el País Vasco con el Esférica Rioja Alavesa.

Además de este proyecto junto a I-Radia Crea, Lalín está trabajando en dos solicitudes de ayudas de turismo al amparo de los fondos europeos Next Generation. “Si nos conceden algunos de estos proyectos, creo que puede ser una edición muy potente”. Es más, esta 54ª Feira do Cocido debería poder demostrar por qué ha sido catalogada de interés turístico internacional, dado que en 2020, cuando recibió el reconocimiento, fue a escasas semanas de su celebración, y la edición de 2021 –además de ser también aplazada, en este caso a septiembre– se vio muy condicionada por la situación sanitaria.

En cualquier caso, Crespo desea que Lalín se aproveche del tirón de la marca Xacobeo. una de las más prestigiosas a nivel estatal. Recordó a los presentes que desde agosto cubre el Camino a Santiago, de forma intermitente. Los amigos que hace durante la ruta y que ya llegaron a Compostela se quejan de la masificación de romeros desde Sarria. Por eso, el alcalde quiere promocionar las dos rutas jacobeas que discurren por Lalín, y que cuentan con bastantes menos caminantes. Y aquí, de nuevo, el regidor ve el potencial del AVE. Es probable que muchos caminantes decidan cubrir los kilómetros hasta Santiago no desde el kilómetro cero de la Vía de la Plata, sino desde Ourense, adonde pueden llegar en tren. “Es una fuente de oportunidades”, recalca el regidor lalinense.

Rali do Cocido, Enduro y Lalín Bike Race

Souto apuntaba que el pistoletazo de salida de los eventos deportivos vinculados al Cocido será la Carreira del 13 de marzo. Y a esta cita le seguirá una larga lista de competiciones que convertirán a Lalín en un polo deportivo, pero también en un reclamo donde comprar y comer para deportistas y público. Junto a la Escudería Lalín Deza, organiza el Rali do Cocido justo en la antesala de la feria gastronómica. La cita será los días 22 y 23 de abril (viernes y sábado) y contará con un parque cerrado en O Regueiriño. La segunda cita de envergadura en el mundo del deporte en Lalín será la prueba mundial de Enduro, del 6 al 8 de mayo. Souto recordó que en todo el mundo solo se realizan siete pruebas, de modo que la capital dezana será la que albergue la única prueba en territorio español. Dos semanas después, el 22 de mayo, tendrá lugar la Lalín Bike Race, que vuelve a ser Campeonato de España de BTT. Y como colofón, el día 31 de ese mes se reserva para el Motococido, que ya había sido un éxito en 2020.

“Os pido que cuidéis la feria como oro en paño”

La pandemia permitió ver cómo en pleno mes de agosto algún restaurante de Lalín completaba su aforo con comensales de cocido. Está claro que el plato lleva años ya desestacionalizado, al igual que el turismo. Por eso ayer José Crespo les pidió a los hosteleros presentes “que cuidéis la Feira do Cocido como oro en paño, porque es mucho más que un plato”. Y si se quiere aprovechar el tirón del Cocido como revulsivo de la economía local, “tenemos que ir todos de la mano: Concellos, comerciantes, proveedores y hosteleros”. Ya lo dijo días atrás, y ayer el regidor volvió a insistir en el impacto que tendrá el tren de alta velocidad en las villas próximas a Ourense. Lalín, desde que esta línea comenzó a funcionar en diciembre, está a poco más de tres horas de Madrid, mientras que en avión sigue quedando a unas cuatro. Por eso, hay que aprovechar el tirón del Xacobeo y del AVE para difundir el Cocido y los productos lalinenses entre los peregrinos de las distintas rutas jacobeas y los 6,7 millones de habitantes de la capital española.

La cita ya es un icono en toda Galicia

Va a ser muy difícil que la Feira do Cocido, como cualquier otro evento, vuelva a dejarnos estampas de calles con gente apiñada y restaurantes a tope de comensales. El coronavirus obligó a modificar todo tipo de actividades para garantizar distancias de seguridad. Y en ello está la Feira do Cocido: prescindió de la Gala que antaño tenía lugar en el Lalín Arena, y movió su fecha a la espera de que mejore la situación epidemiológica. Crespo apuntó ayer que se prevé que en febrero se vaya normalizando la situación, y que durante las semanas siguientes sí se puedan mantener todas las actividades previstas y que pueda salir adelante la 54ª Feira do Cocido. Por de pronto, el vestíbulo de Lalín (al igual que en distintas calles) ya lucía engalanado con algunos de los ejemplares de la Lalín Pork Art, así como con estructuras en las que podían leerse algunos titulares de anteriores ferias. Para Crespo, tanto el tirón de la feria, edición, tras edición, como su repercusión mediática dejan claro que “la Feira do Cocido ya es un icono en toda Galicia”.