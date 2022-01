La Navidad deja un buen sabor de boca en el comercio pero arroja un gasto menor por cliente

No fue la campaña navideña que pintaba tan bien a comienzos de noviembre, cuando la sexta ola de coronavirus y sus restricciones aún estaba por llegar. Pero, una vez rematadas las fiestas y ya inmersos en las rebajas, los colectivos de comercios de las comarcas hacen balance y la mayoría coincide en que las ventas fueron “aceptables”, gracias al consumo vinculado a los regalos de Papa Noel, Reyes y las cenas en familia de Nochebuena, Navidad y también el 6 de enero.

Tanto la vocal de Comercio de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Meritxell Silva García, como el presidente de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), Alfredo González Otero, indican que las ventas estuvieron paralizadas durante la primera quincena de diciembre. “En noviembre, sí hubo un aumento de ventas, por el miedo a que los locales nos quedásemos sin mercancía”, explica González. Fue también en noviembre cuando los locales hosteleros registraban ya bastantes reservas para las comidas navideñas de empresa. Pero como decíamos, el repunte de casos de COVID tras el puente de la Constitución comenzó a ralentizar la actividad comercial y a anular esas cenas. Pero, a pesar del virus, los encuentros familiares sí activaron las compras y regalos para las fechas más señaladas. “El pequeño comercio sigue pesando,”, recalca el presidente de la ACOE, que incide en la excelente acogida de iniciativas encaminadas a los clientes, como la pista de hielo con un 15% más de ocupación que hace dos años” o las atracciones colocadas detrás del consistorio.

A Estrada también notó, a diferencia de las Navidades de 2020, la presencia de vecinos que durante el resto del año residen en País Vasco, Cataluña, Portugal o Suiza, y que en este 2021 sí pudieron pasar sus vacaciones en su tierra natal. “Vino mucha más gente de fuera, y estos clientes primero compran en la villa”, apunta González.

Sorteos

Eso sí, el gasto por cliente es inferior al de otros años, “quizá porque tiene menos dinero o por miedo a lo que vendrá”, argumenta Silva. Ese desembolso menor también se constata desde ECOS, el colectivo de comerciantes y empresarios de Silleda. Su presidenta, Silvia López Romero, apunta que en Trasdeza las ventas estuvieron muy animadas por los sorteos a través del denominado Escaparate de Adviento, entre el 1 y el 24 de diciembre, y el reparto de 1.700 euros en 16 vales, de distinta cuantía, para gastar en los locales adheridos. “Funcionó bastante bien” una campaña que, precisamente, demandan los comerciantes de Vila de Cruces. La presidenta de la Asociación de Pequenos Empresarios de este municipio, Lupe Pampín, explica que durante las Navidades sortearon tres cestas y, para Reyes, tres vales de 300, 125 y 75 euros para gastar en locales adheridos. Preguntada sobre las ayudas municipales para sobrellevar la crisis sanitaria, es tajante: “No nos arreglan nada, es mucho mejor que vayan en ayudas directas en vales o bonos para los clientes. Porque si a una persona le toca un vale de 30 euros, a lo mejor hace una compra de 60”. Por eso, Silleda sorteó una ‘paga extra de Navidad’ de 1.000 euros, que entregó días atrás. Y en su momento, fue una de las medidas que propuso Rafael Cuiña, coordinador de Compromiso por Lalín, para dinamizar el comercio de la cabecera comarcal cuando estalló la pandemia.

Pampín tiene motivos para quejarse, porque a las ayudas convocadas en diciembre hay que sumar los exiguos 251 euros de subvención para la propia APEC. Al menos, durante el año pasado solo cerró una tienda de congelados en este municipio, lejos del boom de ceses de actividad que hubo otros años sobre todo en alimentación y ropa.

Rebajas sin aglomeraciones

Sobre las rebajas, han arrancado de forma muy suave tanto en Vila de Cruces, como en Silleda, Lalín o A Estrada. Y eso que algunos locales ya se adelantaron a colgar el cartel de descuento antes de Reyes, como ocurrió en el comercio por internet o en centros comerciales y grandes marcas. Pero está afectando, y mucho, la tremenda cifra de casos positivos de COVID. “Hay muchos vecinos confinados y contactos directos, que no pueden salir de compras”, recuerda Meritxell Silva. De ahí que los descuentos de estas primeras semanas no sean agresivos. Y un apunte más: a la hora de darse a conocer a través de internet, al comercio de Lalín le funcionan mucho mejor las redes sociales como Instagram o Facebook que la plataforma mercalalin.gal. “No tiene tirón, no hay ventas” y ni siquiera funciona como un reclamo para que los clientes vayan a la tienda física, apunta la vocal de Comercio de la AED.