Nada nuevo. Es la misma conclusión a la que llegan los tres partidos que conforman la oposición política en Lalín sobre la entrevista del alcalde, José Crespo con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Compromiso por Lalín y PSOE coinciden en que el encuentro sirvió “para vender humo” y repetir promesas que llevan años sin materializarse. Desde el BNG, Francisco Vilariño la tacha de “decepcionante y de tiempo perdido, vacía de contenidos y en la práctica repite el encuentro de 2019”.

Ampliación de suelo industrial

Sobre la cuarta fase del Lalín 2000, Feijóo calcula que las obras comiencen este año, así que el suelo industrial no va a ser una realidad “hasta mucho más allá de 2023” calcula el portavoz socialista, Román Santalla. De la misma opinión es el líder de CxL, Rafael Cuiña: “dije que esta nueva fase no iba a estar en este mandato, y no va a estar para desgracia de los empresarios que quieren ampliar instalaciones y de los que quisieron venir y no tienen dónde”. Santalla recuerda, además, cómo cuando Crespo estaba en la oposición insistía en que para ampliar Lalín 2000 era necesario abrir un registro de empresas demandantes. Vilariño apostilla que el anuncio de inicio de esas obras en este año ya se había hecho.

Sobre las especialidades del Centro Integral de Saúde (CIS), a Cuiña le sorprende que se aborde la cuestión con la estructura tan avanzada, y cree que eso solo puede deberse a dos motivos “ o bien lo que decía Crespo era mentira, desde hace casi tres años, o vendieron humo con el contenido, que es lo más probable”. Para Santalla, está claro que “ni la Xunta ni Crespo tienen idea de las especialidades con las que va a contar. Ya avanzamos que el PP quiere dejar el CIS sin especialistas, y el tiempo nos dará la razón”.

Y hablando de cuestiones sociosanitarias, el BNG echa en falta que el encuentro no abordase la dotación de la ambulancia medicalizada o la construcción de un centro de día público para las personas mayores, que ya había sido proyectado durante el anterior gobierno de coalición. Durante el mandato local anterior, el BNG también había dejado listo, “con ubicación y proyecto” el futuro edificio de Medio Rural. “Pero el PP sigue hablando, sin ruborizarse, de la adaptación del proyecto. Es una evidente tomadura de pelo”, apostilla Vilariño.

Sobre este edificio de Medio Rural se manifiesta también Román Santalla. “Es otro proyecto del día de la marmota, que Crespo lleva prometiendo 20 años”. Tampoco estaría mal, a ojos del BNG, que en el encuentro con Feijóo se hubiesen abordado las concentraciones parcelarias. Son cuestiones, como la citada ambulancia o medidas para el comercio local, que el BNG elevó como enmiendas a los presupuestos de la Xunta para este año. Vilariño añade que las actuaciones en tres centros educativos, por 620.000 euros, también estaban ya difundidas.

La AP-53

Para los socialistas, la única novedad de este encuentro entre los dos políticos “es que la Xunta ya hizo las cuentas de lo que debe pagar el Estado para bonificar la autopista, pero no las hizo para saber cuánto tiene que poner el gobierno autonómico”.

Trámites para los preoperatorios en el CIS

Desde la Alcaldía, José Crespo insiste en que quiere que el Centro Integral de Saúde esté “dotado lo mejor posible”. Apuesta por una buena atención en el CHUS (“a 30 minutos”) y pruebas diagnósticas en el futuro CIS de Lalín. Por eso, ahora “estamos luchando para que puedan hacerse los preoperatorios en el CIS”, y así evitar que el paciente tenga que ir a Santiago dos ó tres veces antes de la operación. El CIS, así como la ampliación del suelo industrial y el edificio de Medio Rural “son las tres cosas más importantes que tengo ahora mismo con la Xunta”. Sobre el refuerzo de las ambulancias, manifiesta que “nosotros seguimos manteniendo la ambulancia medicalizada que llevamos en nuestro programa electoral”.

Conservatorio

Crespo apunta que durante el encuentro con Feijóo abordó la necesidad de una ayuda para el Conservatorio, que funciona a nivel supracomarcal y que antes de la crisis contaba con un aporte de la Xunta y de la Diputación. Lamenta que los conservatorios de las ciudades sean sufragados por la Xunta, mientras los de los concellos tienen que ser asumidos por las entidades locales. En este punto, el BNG lamenta que no se haya abordado esa asunción por parte de la Xunta. Por último, apunta que el expediente para licitar el cementerio Fraga do Alén está listo, e indica que seguirá convocando reuniones de portavoces para informar a la oposición “Hubo más juntas de portavoces en los seis primeros meses de este mandato que en los cuatro años anteriores”. CxL anunció que no acudiría a más juntas porque las decisiones ya estaban tomadas de antemano.