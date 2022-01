La corporación de Silleda celebró ayer el pleno extraordinario solicitado por el PP a mediados de diciembre. Ninguno de los tres puntos planteados (supresión del impuesto de plusvalías, rebaja del IBI y ejecución de todas las horas del Servizo de Axuda no Fogar concedidas por la Xunta) salió adelante.

Sobre el SAF el alcalde, Manuel Cuiña, explicó que hace ya varios meses que se dio la orden de ejecutar todas las horas disponibles. El regidor explicó a los dos partidos de la oposición el contenido de la reunión que mantuvo el pasado día 30 con las representantes de las trabajadoras y el sindicato CIG, tras conocerse que la adjudicataria, Saluvi, tenía retrasos con las nóminas y además un embargo de la Seguridad Social. Cuiña explicó además los pasos que está dando para llegar a una solución, pero dejó claro que el servicio no volverá a salir a concurso hasta que no se saneen las deudas que fueron heredando las sucesivas concesionarias. Apuntó que Intervención está viendo qué posibilidades hay de hacer el pago directo de las nóminas al personal.

Desde el PP su portavoz, Ignacio Maril, critica al gobierno local por apuntar que el SAF no es una competencia municipal y que por tanto no pueden tomar ninguna decisión al respecto. Recuerda que sí es un servicio municipal, que se hizo una concesión a una empresa externa y sobre la que se aprobó una prórroga sin ningún informe en contra ni de Intervención ni de Secretaría.

Y hablando de informes, ya al comienzo del pleno Cuiña indicó que el de Secretaría sobre esta sesión extraordinaria aclaraba que los puntos propuestos por los populares estaban mal formulados, al no ajustarse a las formalidades legales y carecer de informes y expedientes previos, así que debían tratarse como mociones o ruegos, no como puntos en sí. Y añade que la convocatoria sí fue realizada en tiempo y forma. Desde el PP, Maril rebate que precisamente la falta de informes que debería elaborar el Concello impidió debatir tanto la supresión del impuesto de plusvalías como la modificación del recibo de la contribución. Por eso, no duda en calificar de “bufonada” el pleno de ayer.

Tres meses de antelación

Sobre la derogación del tributo de plusvalías, el citado informe del secretario municipal apunta que el acuerdo sería contrario a la ley, por no ajustarse a los procesos legales establecidos para aprobar o derogar ordenanzas. Cuiña matizó que para estas anulaciones o cambios se precisan al menos tres meses de antelación, para reunir los informes jurídicos y económicos necesarios. Son esos informes que echa en falta el PP, que además duda de que el gobierno aceptase un informe redactado por una empresa externa y a instancias de los populares. En este punto, el PSOE votó en contra de la derogación, el PP se abstuvo y el BNG también. Tania Cornado, la concejala de esta formación, recordó que el PP tuvo tiempo de derogar este impuesto a escala nacional, y que habría que esperar los seis meses que se concedieron a las entidades locales para modificar la normativa, el pasado mes de noviembre.

Sobre la rebaja del tipo impositivo del IBI, que fue tratada como un ruego Cuiña recalcó que el tipo no tiene nada que ver con lo que pagan al final los vecinos y vecinas, y reiteró que cuando se actualice la ponencia de valores se debatirá dicha rebaja. “La vecinanza de Silleda no pagó, ni paga, ni pagará más IBI que la de los municipios limítrofes”, apostilló. Sin embargo, desde las filas populares se insiste en que los y las silledenses “siguen con los tipos del IBI más altos de nuestro entorno”.

¿Evitar el debate?

Para el principal partido de la oposición, está claro que el gobierno socialista, “que presume de participativo y de transparente, después pone todo tipo de obstáculos para impedir el debate y la toma de decisiones”. Ignacio Maril recalca que las tres cuestiones planteadas ayer eran de importancia para los vecinos, “pero por desgracia Manuel Cuiña lo impidió intentando echarnos a nosotros las culpas”. Añade que este tipo de situaciones “se están convirtiendo en habituales en nuestro municipio”.