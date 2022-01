El portavoz municipal del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, considera un despropósito que el alcalde, José Crespo, plantee ofrecer facilidades en el acceso a la vivienda a médicos del futuro Centro Integral de Saúde (CIS) para garantizar que se cubran todas las especialidades previstas. Para el nacionalista el alcalde está “colocando la venda antes de la herida” y lamenta que ponga a Lalín como una especie de pueblo remoto cuando, lejos de lo que apuntó, sí puede ser un lugar muy interesante para trabajar para cualquier facultativo al estar en el centro de Galicia.

“Que no le pida eso a Feijóo, que le solicite que no haga más recortes en sanidad y que convoque las plazas para el CIS”, indicó en relación a la reunión de Crespo y el presidente de la Xunta prevista para hoy. Porque para Vilariño los lalinenses no tienen nada que agradecer el PP por construir un nuevo complejo sanitario, ya que, dice, el ambulatorio prácticamente se está cayendo y no queda otra salida. “Lo que no queremos es un cambio de edificio y sí un nuevo centro con especialidades y no recortes que cumpla con objetivos como el de reducir la lista de espera”. Y, por último, insiste en que la Xunta lo que debe hacer es convocar plazas y Crespo no pensar en ideas peregrinas como ofrecer viviendas a médicos.