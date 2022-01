Compromiso por Lalín anunció en el día de ayer su decisión de no participar más en una junta de portavoces “tras los reiterados incumplimientos de diferentes cuestiones acordadas entre con el gobierno de José Crespo, del que ya no nos fiamos”. La agrupación de Rafael Cuíña asegura que no tenía pensado hacer pública esta decisión, algo que trasladó al ejecutivo, “pero a la vista de la utilización política del gobierno haciéndolo, queremos dejar claro que el principal partido de la oposición y alternativa de gobierno no va a acudir a reuniones en las que las decisiones están adoptadas previamente para ser marionetas de Crespo”. Desde Compromiso se añade que también se obviaron sus ofrecimientos para negociar con el ejecutivo los presupuestos o la comisión del COVID.

“Queremos diferenciar entre la relación personal con los miembros del gobierno, que es correcta, con la política, que es de permanente engaño”. Por tanto sí acudirá a actos institucionales, pero “no seremos marionetas de una pésima gestión y dilapidación de recursos públicos ni cómplices de un Lalín en el que hay privilegios para los próximos al gobierno y marginación para los demás”, manifiesta la organización galleguista.