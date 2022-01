La escritora estradense Susana Sanches Aríns fue nombrada por la revista digital estadounidense Words Without Borders una de las siete voces de traducciones al inglés de lectura imprescindible. Sanches, licenciada en Filología Hispánica y Portuguesa por la Universidad de Santiago de Compostela ya se ha ganado su sitio en el panorama literario gallego con obras como Seique, traducido posteriormente al castellano como Dicen, y al inglés como They Say, obra mencionado en la revista americana.