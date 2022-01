Emerxencias de A Estrada cerró el pasado ejercicio con más de un millar de actuaciones

El Servicio de Emerxencias de A Estrada cierra la puerta al pasado año dejando un total de 1047 actuaciones, dentro de las cuales predominaron los desplazamientos en ambulancia, que ocuparon el 69% de sus labores. La localidad cuenta a día de hoy con dos paramédicos, uno del 061 y otro a cargo de esta institución, lo que supone una ventaja importante en términos de proximidad y rapidez de respuesta respecto a otros municipios que no disponen de los mismos activos.

Los incendios ocupan el segundo puesto en el ranking de incidentes a los que los servicios de emergencias tuvieron que hacer frente en el 2021, con una cifra total de 85 siniestros. Dentro de esta categoría, se encuentran englobados tanto los que se detectaron en área urbana, que con 58 se convirtieron en la mayoría, como los de áreas forestales, un total de 21. Además, hay que sumar aquellos originados en vehículos, que si bien sólo fueron seis, sirven para engrosar la lista. No obstante, debe mencionarse que dentro de los incendios urbanos, lo más habitual es que se trate de sartenes, campanas extractoras, o demás situaciones domésticas que pueden hacer saltar la alarma, pero que por lo general no son difíciles de controlar, y en la mayoría de las ocasiones no es necesario recurrir al uso de mangueras de agua.

El último escalón del top tres fue para las excarcelaciones, término que emplean los profesionales de este gremio para referirse las maniobras de rescate de personas atrapadas en vehículos después de un accidente de tráfico. En total, en el pasado ejercicio, el dispositivo de emergencias llevó a cabo un total de 24 maniobras de este tipo.

Por otra parte, y en relación con las labores de liberación, se encuentran los 41 rescates a individuos en situaciones difíciles, en esta categoría caerían todos aquellos casos en los uno o varios individuos se encuentran en situación de riesgo pero a los que no es posible acceder con facilidad, como puede ser gente atrapada en un ascensor, o alguien víctima de una caída dentro de la vivienda, con incapacidad para moverse. A mayores de personas, los Servicios de Emerxencias también rescataron cuatro animales en el pasado año.

Por otra parte, si bien las actividades mencionadas previamente ocuparon el grosso del balance anual de la entidad, también cabe destacar las labores de corte y retirada de árboles de las vías, un total de 39, especialmente en los meses de otoño y verano, debido a los temporales y el mal tiempo, evitando que se produzcan accidentes y mejorando la circulación de vehículos. Lo mismo acontece con la limpieza de calzadas, librándolas de residuos y vertidos que pudiesen ser perjudicial para los usuarios de la vías. Dentro de esta categoría la cifra de intervenciones asciende a 31.

Finalmente, en el mes de enero del año pasado emergencias tuvo que intervenir en 44 heladas en carreteras, algo que de lo que de momento parece estarse salvando en este enero del 2022.