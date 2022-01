Una jornada de estreno

El día 6 de enero no es un día cualquiera. Al igual que cada año, ayer los niños de las comarcas del Deza y Tabeirós- Montes se levantaron de sus camas más temprano de lo habitual, como si un resorte los expulsara, para ver si los Reyes Magos de Oriente habían pasado por sus hogares. Después de una parada obligatoria en las habitaciones de sus padres y madres, los más pequeños se apresuraron a abrir sus regalos bajo el árbol navideño.

Esta vez sus majestades fueron generosas, como demostraban la cantidad de infantes por las calles de los municipios estrenando sus juguetes, bicicletas, patines, y demás obsequios.

Así pues, ayer fue un día de estreno, de alegría y novedad, para pasar en familia, paseando por las villas, visitando las pistas de hielo que ofrecen algunos de los Concellos, como Lalín o A Estrada, y jugando en los parques, si bien con la distancia necesaria y sin compartir demasiado debido a la situación del COVID en las comarcas, cuya curva de contacto todavía no ha empezado a descender.

Una de las opciones de ocio en la jornada de ayer eran las actividades que ponían cierre a la programación de la Aldea do Nadal de la parroquia lalinense de Codeseda. La iniciativa navideña organizada por los responsables del Museo Etnográfico Casa do Patrón bajó el telón a una edición que estuvo marcada por el gran despliegue luminario en toda la aldea y, también, por la calidad de los numerosos belenes que se pudieron contemplar en una gran exposición repartida por todo el lugar. La programación finalizó con una cita que arrancó a las 17.00 horas con los Cantos de Reis por distintos puntos de Codeseda a cargo del grupo Os Trasnos de Doade, la actuación del combo Noséqué a las 18.00 horas y, finalmente, se despidió a los asistentes con una chocolatada que precedió al apagado del alumbrado y la clausura del evento a las 19.00 horas por parte de sus responsables. La organización destacó que en las dos primeras ediciones fueron más de 3.000 los visitantes y que de esta forma el Museo Etnográfico Casa do Patrón puso el broche de oro a un 2021 “lleno de retos, dificultades y trabajos”.

En general, la jornada de ayer fue una de ilusión, que puso el broche final a las festividades navideñas del 2021, y que sirvió para dar ese empujón a los más jóvenes para empezar el segundo trimestre con fuerza, y a los no tan jóvenes para coger este nuevo año 2022 con ganas y con las energías renovadas.