Un escalpelo “primus inter pares”

La revista Forbes ha hecho pública su relación anual de los 100 mejores médicos españoles en 2021. En este recuento, la publicación valora a los sanitarios “por su asistencia, investigación y docencia” y ha incluido a la cirujana agoladesa afincada en la Ciudad Condal, María Dolores Varela Costa. Neurocirujana especialista en cirugía mínimamente invasiva de columna, cirugía endoscópica lumbar y craneal en el Hospital Quirónsalud de Barcelona, Varela tiene experiencia con la cirugía robótica. Tras finalizar la residencia de neurocirugía en el Hospital Universitario Mutua de Terrassa en el año 2013, trabajó durante seis años en el Centro Médico Teknon, donde adquirió formación de cirugía mínimamente invasiva y endoscópica de columna lumbar craneal. En 2020 se incorporó al equipo de Instituto Clavel. Destaca en el tratamiento de patologías degenerativas de columna cervical y lumbar, patologías tumorales de cráneo, hidrocefalia y patologías de nervios periféricos y pionera en neurocirugía por operar la columna a través del abdomen, una técnica revolucionaria en España. La doctora agoladesa es miembro de las sociedades española y catalana de Neurocirugía y de la Sociedad Española de Base de Cráneo.

“Me enteré el miércoles de casualidad porque me enviaron el enlace de la noticia a través del grupo de WhatsApp del trabajo porque en la lista salimos mi jefe y yo. Me enteré de rebote, la verdad”, explica a FARO DE VIGO recién salida de una guardia en el centro hospitalario barcelonés donde trabaja. Varela aparece en el apartado de neurocirugía junto a sus colegas Francisco González-Llanos, Ricardo Díez y Francisco Villarejo a los que asegura no conocer en persona “aunque sí he oído hablar de alguno. Es que la mayoría, si no recuerdo mal, son de Madrid. Personalmente no conozco a ninguno la verdad”. La neurocirujana de Agolada es la única mujer de la categoría, algo que dice “está cambiando. Cada vez hay más mujeres neurocirujanas. Hubo una época en que las quirúrgicas eran más del género masculino pero afortunadamente está cambiando la tendencia”.

La doctora Varela no cree que la inclusión en la relación de Forbes le vaya a cambiar la vida porque asegura no saber “cuáles son los criterios que han utilizado para hacer la selección porque a mi tampoco me contactaron para preguntarme nada y me enteré de casualidad por un compañero. No es algo que miremos mucho como profesionales de la medicina”. Añade que “como es la primera vez tampoco sé qué importancia hay que darle a estas cosas. El doctor Clavel, que es mi jefe, y también aparece en esta lista a lo mejor ya salió alguna vez y él sabrá. Tampoco he visto a mis compañeros desde que se conoció la noticia, porque es festivo... Desde luego, en el equipo estamos todos my contentos porque dos miembros del mismo salgan en la lista no es nada frecuente”.

Superior

El superior de Dolores Varela también aparece en la lista de la revista Forbes pero curiosamente en una especialidad distinta. La médico agoladesa explica que “al doctor Clavel lo han puesto en traumatología pero él es neurocirujano. Como hacemos sobre todo columna, yo creo que se han equivocado y lo han ubicado en trauma”. Pablo Clavel Laria es un galeno formado en diferentes universidades norteamericanas como la Universidad de Emory en Atlanta, de Oklahoma y de California en San Diego, empezó a ejercer como neurocirujano en Barcelona en 1995 en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Tras una larga experiencia en diversos hospitales de Barcelona, es desde 2011 jefe del departamento de Neurocirugía y Columna del Instituto Dr. Clavel del Hospital Quirónsalud de Barcelona. Combina su experiencia en el área de la cirugía de columna con una activa labor en investigación y docencia, de hecho, ha sido profesor de cursos de cirugía de base de cráneo en centros como el Hospital Cornell de Nueva York y actualmente es profesor en diferentes cursos internacionales de columna, además de ponente invitado en las reuniones de expertos más prestigiosas a nivel mundial. Ha publicado diversos artículos en distintas revistas de neurocirugía y columna indexadas.

María Dolores Varela Costa tiene pensado regresar hoy a su puesto de trabajo en Barcelona ajena a la repercusión que está teniendo su calificación como uno de los 100 mejores médicos españoles porque su vocación es lo más importante.