La vacunación con pauta completa supera el 91% en todos los concellos

Para alcanzar la ansiada inmunidad grupal contra el COVID-19 es clave la protección y, según los expertos, la generada por las personas que han superado la enfermedad. Mientras las autoridades sanitarias y algunos países debaten acerca de la conveniencia o no de renovar las vacunaciones en espacios temporales más o menos cortos, España es uno de los territorios con un mayor volumen de su población protegida y Galicia dentro de todo el país. En clave doméstica, la vacunación con pauta completa supera el 91% de la población en el peor de los casos en los nueve municipios de las comarcas.

Los datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) indican que el porcentaje más bajo de ciudadanos con el tope de pinchazos se registra en Silleda (91,21%) seguido de Lalín (91,38). No conviene perder de vista que estos dos municipios son los que tienen un índice de población menos envejecida y a esta casuística debe atribuirse el volumen de protección y no a casos de personas que no están dispuestas a recibir una dosis que los proteja en caso de contagiarse. Los demás porcentajes de vecinos con pauta de vacunación completa y municipios son los siguientes: A Estrada (94,11), Vila de Cruces (94,15), Rodeiro (93,77), Agolada (95,5), Dozón (96,15), Forcarei (93,11) y Cerdedo-Cotobade (92,4).

Los índices de vacunación en las comarcas son muy elevados y desde luego están muy por encima de los de otros municipios de la provincia como Ponteareas (89,6), A Lama (78,8), Pontecaldelas (88,3), Fornelos de Montes (87,17), Mondariz (89), Salvaterra (87), Tui (88), Vigo (89,4) u O Porriño. Pero es que hay concellos como por ejemplo el lucense de Negueira de Muñiz donde a estas alturas solo han recibido la pauta completa seis de cada diez habitantes.

En lo que respecta a la evolución de la pandemia en las comarcas la propagación el virus se sitúa en unos niveles nunca alcanzados ni de largo y la variante Ómicron ha encerrado en casa a centenares de vecinos. A Estrada, el municipio de Deza y Tabeirós-Montes con más casos activos, sumaba ayer otros 17 para alcanzar ya un total de 439 ciudadanos contagiados por el Coronavirus SARS-Cov-2. A pesar de que estamos hablando de un volumen muy importante de enfermos solamente hay un ingreso hospitalario y, según el servicio de Atención Primaria de la localidad, el paciente se recupera en planta; es decir, no fue preciso su entrada en UCI. De Lalín no trascendieron ayer datos exactos de los activos, no obstante la incidencia acumulada continúa creciendo y en 24 horas pasó 292 en dos semanas. Cabe recordar que el martes eran exactamente 284 los lalinenses convalecientes.

La situación ha mejorado, al menos en el día de ayer, en Silleda, donde su número de casos activos se redujo respecto a la víspera en tres casos y mantiene 85. Idéntico número de personas fue diagnosticado en las últimas dos semanas en Vila de Cruces con esta patología, seis más que los que figuraban anteayer en el mapa de recursos del servicio autonómico de salud. El gobierno de Rodeiro es uno de los que mantiene informados a sus vecinos sobre el impacto de la pandemia sanitaria y en el día de ayer comunicó que eran 46 los casos activos (siete más que el martes), con lo que la incidencia continúa creciendo. También lo hace en Agolada (de 17 a 23 casos confirmados en dos semanas) y Forcarei (cinco más sobre los 52 del segundo día de esta semana). En Cerdedo-Cotobade el lunes se informaba a través de su grupo de gobierno que eran 63 los vecinos contagiados entonces, cifra idéntica a la que ayer aparecía en el censo del Sergas referido a los últimos 14 días.

Aplazan los cursos de natación para 500 niños del Arena

El edil de Deportes de Lalín, Avelino Souto, lamenta que “una vez más la pandemia no nos deja llevar a cabo todas las iniciativas que nos gustaría y nos hace tomar decisiones difíciles pero que tenemos que tomar, por responsabilidad”. Explica que “los cursos de piscina se tendrían que retomar el lunes se aplazan “porque superamos los 500 niños por primera vez, lo que demuestra el gran éxito del Lalín Arena, y aunque se sigue el protocolo Covid con una extrema limpieza, no deja de ser una actividad de una hora sin máscara donde los niños se interrelacionan con los otros s distintos de los grupos burbujas que tienen establecidos nos sus centros educativos”. “Por eso se los cursos se aplazan hasta previsiblemente, el 1 de febrero, ya que las autoridades sanitarias indican que el pico de la ola va a ser a mediados de enero, con el que para el día 1 de febrero “en teoría deberíamos estar en descenso en la incidencia de la pandemia”. A día de hoy los cobros de los recibos de este mes de enero no se pasaron y tampoco se cargarán cobrar en vista a que por la situación pandémica no podemos ofrecer el servicio. “Tomamos esta decisión, tras llevar un tiempo valorándola y por eso están los cobros sin pasar y no se van a pasar”, remarca. “Teníamos todo preparado para continuar con los cursos como veníamos haciendo desde diciembre con éxito de participación pero creemos que en este momento el responsable es suspender de modo cautelar durante estas dos semanas los cursos de la piscina y que no haya ninguna incidencia”.