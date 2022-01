Tramitan la ampliación de una cantera dedicada a extraer granito en Pedroso

La compañía Granitos de Lalín SL tramita ante la Xunta solicitud para la ampliación de la unidad de explotación Puente, situada en el término municipal de Rodeiro. En el expediente remitido a la administración autonómica la promotora especifica que busca una ampliación de la explotación del yacimiento de granito con fines ornamentales en terrenos de la parroquia de Pedroso.

El ámbito de la ampliación abarca una superficie de 14.000 m2 hasta alcanzar un total de 67.000 y se emplazaría al sureste de la actual explotación, que ya dispone de las instalaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos. La finalidad de la ampliación es permitir el aprovechamiento de la concesión hasta el fin de la misma en 2030 puesto que, según el proyecto, la actual se agotaría antes de la mencionada fecha. En la actualidad la extracción, indica la documentación, se lleva a cabo en la zona sur y el vertido de estériles en la zona norte, donde parte de la misma ya se encuentra restaurada y revegetada. El proyecto se llevaría a cabo en tres fases de tres años cada una, en las que se comenzará la extracción en este nuevo ámbito a medida que se restaurará y rellenará la antigua explotación para finalizar con la revegetación de la ampliación. El método de explotación en la ampliación será el mismo que se emplea en la unidad de explotación actual en las frentes de extracción. Consiste en un banqueo descendiente mediante el método finlandés o de subdivisión de bloques. Se pretenden extraer durante los próximos nueve años un total de 40.000 metros cúbicos anuales de los que 16.000 será granito ornamental y el resto estéril.

Como es habitual en los proyectos que son sometidos a trámites ambientales, desde la administración autonómica se realizan consultas a distintos organismos públicos o privados. Las comunicaciones se remitieron a las direcciones generales de Patrimonio Cultural, Patrimonio Natural, Emerxencias e Interior, Instituto de Estudos do Territorio, Augas de Galicia, Concello de Rodeiro, Sociedade Galega de Historia Natural y a la Federación Ecoloxista Galega. Solo remitieron su respuesta: Patrimonio Cultural, Emerxencias, Instituto de Estudos do Territorio y la sociedad natural.

En su resolución, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental concluye que no es previsible que este provoque efectos significativos sobre el medio ambiente y por tanto no se considera necesaria la tramitación con un mayor grado de detalle o exigencia. No obstante, este posicionamiento no exime a la empresa de obtener cuantas autorizaciones, licencias, permisos o informes sean necesarios para la ejecución del proyecto.