El sector hostelero incrementa los precios por el impacto del alza de la luz y materias primas

Los establecimientos hosteleros y del sector de la restauración de las comarcas se ven obligados a subir los precios de sus menús del día y cartas para poder hacer frente a las constantes subidas de suministros y materias primas. Desde la subida de la luz, que la hostelera Andrea Villar, regente del bar O Café de Xulia de A Estrada cuenta que en su caso se vieron obligados a implementar el incremento en los precios hace ya un mes, debido especialmente a los altos costes de la luz y el gas, “estamos pagando la luz a más del doble que antes, es inasumible”. Si bien decidieron mantener el precio de los cafés, que consideran es “un producto del día a día”, el resto de la carta, refrescos, y el menú del día, tuvieron que verse incrementados ya que de otro modo “no es que no tenga beneficios, es que no me da para sufragar los gastos”.

Al preguntarle por la acogida que este cambio tuvo entre la clientela Villar contesta que “nuestros clientes son habituales, cuando nos preguntan yo les soy sincera, y ellos lo entienden. Ellos también van al supermercado y ven el precio de las cosas”. La estradense añade que a las subidas de materias primas y suministros hay que sumarle “dos años asumiendo una campaña en nuestra contra”, refiriéndose así a las diferentes restricciones anti COVID que resultaron especialmente perjudiciales para este sector. Sus compañeros de gremio en la localidad, personal de O Camiño, se unen al incremento en las tarifas, algo que de momento no han implemento pues “estamos a la espera de recibir las primeras facturas del año, y haremos la subida en consecuencia”. El restaurante y vinoteca estradense no es el único establecimiento que prefiere esperar a medir la temperatura del 2022 antes de subir costes, comportamiento que secundan desde el Café-Bar Alameda, de A Estrada, que espera tener nuevas tasas a finales de enero, “normalmente sube 10 céntimos, pero este año no sabemos seguro, porque todo lo demás ha subido mucho” opina el hostelero Jonatan Fariña. Desde el Gastrobar Blu de Silleda sostienen que ellos tampoco han decidido aún en cuanto aumentaran sus tarifas, pero que lo esperable es que suba, también, unos 10 céntimos respecto a la cuantía actual, cifra que se suele aplicar en enero de cada año. El Restaurante Cabanas de Lalín también se muestra precavido, pero asegura que la carta va a subir de precio en concordancia al encarecimiento de las materias primas y suministros que necesitan para realizar la actividad, “ni más, ni menos”, confiesan. Por otra parte, uno de los negocios que ya ha comunicado subidas ha sido el Hotel-Restaurante El Palacio de Lalín. que sirve comida caliente a unos 80 comensales habituales, y que en este nuevo año se ha visto en la tesitura de tener que subir los precios de su menú del día de 11 a 12 euros. La hostelera a cargo, María José Pájaro, confiesa que “es sólo un euro, pero sabemos que la gente lo va a notar”, y lamenta tener que recurrir a esta clase de medidas, pero “no podíamos subir menos, la alternativa sería bajar la cantidad y calidad de nuestro menú, y es algo que ni me planteo, porque para mi lo más importante es que mi clientela quede contenta y vuelva”. La lalinense estima concreta que los menús son el punto fuerte de su negocio, rondando la centena de servicios al día, no obstante, a causa de esta iniciativa, teme que la demanda baje hasta la mitad- “muchos de los clientes vienen por necesidad, porque sus trabajos están demasiado lejos de casa y no les compensa volver para comer, pero muchos otros vienen porque les parece más práctico, aunque también podrían cocinar y comer en casa, estos últimos son los que es posible que perdamos”. Al preguntarle por cuales son los productos que más se han encarecido, Pájaro sorprende al confesar que son los envases para el menú, explicando que cualquier producto de aluminio o plástico subió estrepitosamente, llegando a resultar más costoso que la propia comida. Así pues, siendo el recipiente más caro con el alimento, El Palacio buscó alternativas previas a tener que subir el precio del menú, “para la gente que viene a buscar, les ofrecíamos mantener el precio sin incluir la bebida, para compensar el gasto que supone para nosotros el envase”. Otros productos que experimentaron incrementos en sus tasas son el pescado, el pan, el café, el azúcar, y cualquier bien que se consiga en el supermercado. No obstante, algunos establecimientos se resisten a estas subidas, como es el caso de Cocina de Mila, que no contempla realizar cambios en su carta por el momento, al empatizar con el bolsillo de su clientela habitual. Un inicio de año marcado por una campaña de Navidad muy por debajo de las expectativas El inicio del 2022 deja poco lugar al optimismo habitual en estas épocas debido al mal sabor de boca que prosiguió a la campaña de Navidad 2021. Los negocios hosteleros de las comarcas tenían grandes expectativas, con numerosas cenas y comidas reservadas tanto de empresas, como amigos o familiares. El desencanto llegó cuando a finales del pasado noviembre se empezaron a advertir las primeras salpicaduras de esta sexta ola del COVID, obligando a toda esa potencial clientela a cancelar sus planes. No sólo restaurantes, sino también bares y cafeterías, sufren todavía las consecuencias de la situación sanitaria en el Deza- Tabeirós- Terra de Montes, que vive en la actualidad su peor momento desde el inicio de la pandemia. Desde OCamiño sostienen que “no notamos miedo, se veía que la gente tenía ganas de salir y consumir, pero ahora está siendo responsable, sean positivos o confinados por contacto directo, hay mucha gente en casa, y poca en la calle”. Por lo que la hostelería tendrá que esperar a que pase el chaparrón para volver a soñar con un 2022 de recuperación y crecimiento.