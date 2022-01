El Partido Popular de Silleda cuestiona los argumentos ofrecidos por el alcalde Manuel Cuíña sobre el proyecto del nuevo consistorio, ya que “las explicaciones que trasladó a la oposición durante la comisión informativa contradicen lo contemplado en el proyecto presentado en el expediente”, señala la formación que encabeza Ignacio Maril en su nota informativa.

El PP añade que según el proyecto presentado servicios como Urbanismo, Servizos Sociales, Cultura, Consumo u otros ámbitos municipales no estarán disponibles con la reforma en el nuevo ayuntamiento, “a pesar de que le preguntamos qué pasaría con estos servicios, el alcalde no fue capaz de dar una respuesta coherente, lo que da una idea de la improvisación y los problemas técnicos que presenta este proyecto, además del desproporcionado coste que lleva a la primera fase a casi dos millones de euros”.

Para los “populares” los problemas técnicos de la propuesta son más que evidentes dadas las sucesivas modificaciones y alteraciones que ha ido sufriendo el proyecto y la baja puntuación que obtuvo en la evaluación de los proyectos presentados por los ayuntamientos los fondos Reacpon “que ya significó un gran sobrecoste sobre el precio del proyecto inicial, y al final esto significó que tuviera una de las peores puntuaciones de los proyectos presentados, por lo que el Ayuntamiento solo aportará algo más del 30 por ciento de los fondos necesarios, mientras que en la reforma proyectos de otras casas consistoriales como Dozón o Forcarei, la Diputación aportará hasta el 90 y el 85 por ciento de la inversión total, respectivamente ”.

Para el portavoz “popular” de Silleda, Ignacio Maril, esta situación se debe a la inactividad del Concello y a la improvisación con la que se están llevando a cabo todos los proyectos en Silleda: “Podemos compararlo con cualquiera de los proyectos de la comarca o de Tabeirós y veremos que es el que menos porcentaje de financiación recibirá de la Diputación de Pontevedra”. Y pone como ejemplo el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Lalín “que también asciende a 1, 8 millones de euros y recibirá un montante de 1,3 millones de euros frente a los 700.000 que llegarán a Silleda”. En este sentido, el PP señala que “no sabemos qué es lo que está celebrando el señor Cuíña, cuando lo que tendría es la cara de vergüenza por el pésimo resultado que ha obtenido su proyecto ”.

Reactivación

Por último, desde las filas “populares” trasdezanas también ponen en entredicho que esta sea la mejor opción para presentar los fondos de reactivación económica de la Diputación de Pontevedra. Explican, además, que “seguramente el señor Manuel Cuíña no piensa en ningún proyecto mejor para llevar a cabo en Silleda, y es una lástima, pero la falta de trabajo de este gobierno es a lo que nos conduce. Este proyecto va a ser todo menos un motor para el concello de Silleda. Estamos seguros que ha reactivado los bolsillos de algunas personas, pero no los de los vecinos de Silleda, que verán cómo se desperdicia mucho dinero de una forma absurda e innecesaria ya que no podrá ni siquiera unificar los distintos servicios municipales existentes”.