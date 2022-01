La habilidad de ganar sin importar la fuerza física

El Concello de Lalín de la mano de la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia, y en colaboración con la Federación Gallega de Lucha, pone en marcha a través del CIM un seminario de prevención de situaciones de violencia de género que incluye un curso de defensa personal y autocapacidades. Se trata de una iniciativa que se engloba dentro de las actividades concedidas a los ayuntamientos adheridos a la red de entidades locales contra la violencia de género y en la que la administración lalinense fue seleccionada para desarrollar la actividad. La formación será gratuita y se desarrollará los próximos días 10 y 12 de enero.

Manuel Herbón Arias es policía nacional e instructor de defensa personal femenina de la federación, así como director técnico de la misma. También imparte clases como profesor colaborador en la Academia Galega de Seguridade Pública en A Estrada (Agasp). Herbón estará en la capital dezana dirigiendo un seminario donde “básicamente la pauta es la misma en todos los concellos y que se habló en su día en la Secretaría Xeral de Igualdade. Por un lado, está una primera parte en la que dedicamos un tiempo para hablar de medidas preventivas dada nuestra profesión. Se trata de recordar lo importante de la prevención. No se trata de cambiarle la vida a ninguna de las chicas ni que no salga de noche ni que no vaya sola pero si se producen esas circunstancias, que la alerta se acentúe un poco más”, explica un profesional de la seguridad que está especializado en este tipo de seminarios orientados a la autoprotección femenina.

El coordinador del curso que tendrá lugar en Lalín añade que “lo importante es que estos cursos tan específicos son para cualquier tipo de mujer. A mi me han venido, como digo yo, chicas de 80 años y con prótesis y no se les puede decir que no se pueden defender porque sería tremendamente injusto por nuestra parte. Buscamos a través de recursos fáciles y sencillos a la par que efectivos conseguir lo que pretendemos: dar una respuesta física ante una amenaza o agresión que nos permita escapar y evitar pelear, que es lo más importante”. Manuel Herbón es un ferviente partidario de las medias disuasorias en el caso de la defensa personal femenina y por eso subraya la importancia de prevenir este tipo de situaciones.

Los peligros que acechan hoy en día a las mujeres se tienen muy presentes en este tipo de iniciativas. Con tal motivo, el instructor destaca que “es raro el día que no aparezca alguna noticia al respecto en los medios. Y ya no digo dentro del ámbito familiar, lo que sería el delito de violencia de género. Yo creo que es algo que lo vemos todos los días. Ellas también lo ven. Son pocas las mujeres, sobre todo cuando van cumpliendo años, que no han sufrido en su vida alguna amenaza o algún riesgo, aunque luego gracias a Dios no hubiera ocurrido nada”. Al respecto, Herbón incide en la predisposición de sus alumnas durante los cursos que lleva dirigidos por los distintos ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma y lo satisfecho que se encuentra de los resultados obtenidos con ellos.

El monitor del curso de defensa personal femenina de Lalín considera que estos eventos tarde o temprano son útiles para sus pupilas. En este sentido, Manuel Herbón indica que “me quedo con lo que nos dicen al acabar el curso y lo que comentan cuando repetimos. En Lalín, por ejemplo, ya he dado un curso parecido antes de la pandemia. Es cierto que al volver y te encuentras con alguna chica que ya ha estado contigo pues sí te comentan que le has ayudado. Y no sólo en la parte física, sino también en la de hablar y tomar algunas medidas de precaución y ver qué medios hay en el mercado al alcance para poder defenderse. Para mi, con que haya alguna que diga cuando he vuelto que el curso le ha valido pues creo que es más que suficiente para poder justificar un seminario dedicado a este asunto”.

Por último, el policía nacional e instructor subraya el empeño que pone en alterar lo menos posible la existencia de sus alumnas con estas clases porque “no se trata de modificar los hábitos a nadie porque sino nos estaríamos equivocándonos de medio a medio. Nosotros incidimos en que hay lugares donde la casuística nos dice que pueden ocurrir cosas. Entonces, hablamos de eso y proponemos posibles soluciones para evitar que ocurran. Como de lo que se trata es huir de esa amenaza o agresión, luego lógicamente a la mujer que no haya sufrido ningún tipo de agresión –excepción hecha de las víctimas de violencia de género– les enseñamos a tener precaución, insisto, sin tener que modificarle su manera de vivir. Un poquito más de atención y de alerta en determinados momentos siempre es aconsejable”, asegura un hombre que volverá a Lalín con el año nuevo para enseñar a ganar sin importar la fuerza.