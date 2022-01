A Estrada, Lalín y Silleda llegan a los 800 contagios

Más de un millar de personas de las comarcas están actualmente contagiadas por coronavirus. Aunque no existen datos certeros actualizados de todos los concellos de Deza y Tabeirós-Montes no es ni mucho menos temerario pensar en este dato pues solo en los tres más poblados son cerca de 800.

La incidencia de esta sexta ola está desbordando la Atención Primaria y, afortunadamente, la variante Ómicron no es tan agresiva y por tanto la presión hospitalaria no está a unos niveles preocupantes. Es una evidencia pensar que si este volumen de contagios nos pillasen con la población sin vacunar estaríamos hablando no solo de un problema sanitario de primer orden sino de una debacle económica. Los casos reales, decíamos, son seguramente muchos más por los problemas de comunicación en casos entre los centros de salud y el propio Sergas. La doctora Tamara Varela Sandá, médico de familia del ambulatorio cruceño, explica que el problema estriba en que no se están computando de manera correcta los autotest que un particular realiza en su domicilio y por tanto las estimaciones pueden estar erradas. En su cupo, comenta, tiene constancia sin ir más lejos de cinco casos que le comunicaron, previa realización de una test domiciliario de antígenos, su contagio y todavía no habían sido contabilizados. Cabe recordar que una persona que haga una de estas pruebas en casa debe comunicar su positivo al servicio autonómico de salud.

Por lo demás, A Estrada se mantiene como el territorio en el que el Coronavirus SARS-CoV-2 se está extendiendo con mayor rapidez y Atención Primaria contabilizaba en el día de ayer un total de 422 casos activos, son 21 más en solo 24 horas. Solo una de estas personas está hospitalizada y el resto, convaleciente en sus domicilios. Confinado en su casa también permanece el alcalde, José López Campos. El primer edil explica que se sometió a una primera prueba de antígenos con resultado positivo, mientras que una segunda ya dio negativo. “La prudencia recomienda confinarse y en el centro de salud me dijeron lo mismo, así que aquí estoy cumpliendo”, comentaba ayer el mandatario.

En Lalín, sin datos de activos reales desde finales del año pasado, figuraban ayer 284 vecinos convalecientes. En el mapa del Sergas indicaba que en los últimos 14 días habían sido 264 los casos diagnosticados. En Trasdeza la propagación de esta patología infecciosa también está en niveles relevantes y fuentes municipales apuntaban a la existencia de 88 casos activos, que son una decena más respecto de los confirmados la víspera. En Rodeiro hay 39 y en Cerdedo-Cotobade se contabilizaban el lunes un total de 63.

La incidencia en Vila de Cruces sigue creciendo y en 24 horas –casos diagnosticados en 14 días– pasa de 69 a 79, mientras que en Agolada son 17. En Forcarei constan en el registro del servicio autonómico de salud 52 confirmados en las últimas dos semanas y Dozón mantiene cuatro activos.

Vila de Cruces tramita sanciones por 1.200 euros

El DOG publicó una resolución de la Consellería de Presidencia relacionada con expedientes sancionadores por incumplimiento de las medidas de prevención y contención en materia sanitaria en el Concello de Vila de Cruces. A instancias de la administración municipal se tramitaron un total de siete propuestas de sanciones que suman un importe de 1.200 euros. Dos de ellas (100 euros cada una) son por no usar la mascarilla y el resto (200 euros por multa) debido al incumplimiento de las normas emitidas por la comunidad autónoma en los negocios y locales abiertos al público. La relación de propuestas de sanciones aparece publicada en el boletín autonómico de este lunes.