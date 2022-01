Mañana finalizan, Día de Reyes, finalizan las actividades de la Aldea do Nadal de Codeseda, en la parroquia lalinense de Codeseda. La iniciativa navideña organizada por los responsables del Museo Etnográfico Casa do Patrón bajará el telón a una edición que estuvo marcada este año por el gran despliegue luminario en toda la aldea y, también, por la calidad de los numerosos belenes que se pudieron contemplar en una gran exposición repartida por todo el lugar. La programación finalizará con una cita que arrancará a partir de las 17.00 horas con los Cantos de Reis por distintos puntos de Codeseda a cargo del grupo Os Trasnos de Doade, la actuación del combo Noséqué a las 18.00 horas y, finalmente, con una chocolatada que precederá al apagado del alumbrado y la clausura del evento a las 19.00 horas por parte de sus responsables. La organización destaca que en las dos primeras ediciones fueron más de 3.000 los visitantes y que de esta forma el Museo Etnográfico Casa do Patrón pondrá el broche de oro a un 2021 “lleno de retos, dificultades y trabajos”.