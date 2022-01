A tenor de la situación sanitaria y a fin de evitar aglomeraciones que pudieran generar potenciales riesgos, los Reyes Magos de Oriente se volverán a subir al tren en Lalín para viajar la jornada del día 5 de enero por las calles del casco urbano y por algunas zonas periurbanas. El recorrido se iniciará a las 16.00 horas, para aprovechar al máximo el tiempo de recorrido que se extenderá hasta última hora de la tarde, pasando por el mayor número de calles posible (por todas aquellas en las que el tren pueda transitar por razones de las maniobras a realizar) y también por varios lugares de la periferia. El Concello informó en el día de ayer que durante el día 5 por la mañana no funcionará el tren turístico, porque será preciso acondicionarlo y decorarlo adecuadamente para la cabalgata para tenerlo listo para acoger por la tarde a Melchor, Gaspar y Baltasar y a los dos pajes acompañantes.

Con los pases en tren escalonados durante varias horas los niños podrán ir saludando a los magos de forma progresiva sin que se produzcan acumulaciones. E incluso podrán contemplar a los protagonistas de la jornada desde las ventanas o los balcones de sus casas. El itinerario que seguirán los Magos es el siguiente: A las 16.00 horas saldrá de la explanada del Lalín Arena. y se desplazará por la Avenida Xosé Cuiña, Corredoira hasta la rotonda de As Queimadas, Rolda Leste hasta la rotonda con la Avenida de Cruces y bajada por esta rúa.A las 17.00 horas el convoy irá desde de la rotonda de la Venus do Deza para continuar por la calle Ponte hasta rotonda dos Cabalos, calle Matemático Rodríguez, calle Ramón Aller y ascenderá por la Avenida Xosé Cuiña en dirección a la rotonda de la Avenida do Montserrat. A las 17.30 horas irá por Estación, Luis González Taboada, Antonia Ferrín Moreiras y Praza de la Marina. Por Memorias dun neno labrego, Carlos Casares, calle Nuno Eanes de Cercio, Vidal Abascal, B, Melide y Praza de la Marina pasará a las 18.00 y una hora más tarde por Arenal, sube por la Rolda Leste (en dirección a la rotonda de Rodeiro) y hasta glorieta de la Avenida de Ourense. A las 19.30 horas entrará por la rotonda de la Avenida de Ourense, hacia Bos Aires, Molinera y consistorio. A las 20.00 habrá un último recorrido por el casco. Los Reyes tampoco podrán hacer este año el tradicional reparto de caramelos al considerarse que esta acción podría actuar como efecto reclamo, si bien por la noche se acercarán a las casa de los niños y le dejarán los merecidos regalos. Desde el gobierno local se pide a los vecinos que cumplan con las medidas exigidas.

Estática en Vila de Cruces

Por otro lado, el teniente de alcalde de Vila de Cruces Julio López confirmó ayer que la cabalgata será estática en el auditorio municipal Xosé Casal a partir de las 18. 30 horas. Con todo, sus Majestades solicitaron que todos los niños y acompañantes que acudan a este acto cumplan con las normas vigentes de seguridad, y así ellos podrán esa noche seguir trabajando, para que cuando se despierten por la mañana todos tengas sus regalos deseados.