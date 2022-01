Un hostelero a contracorriente

En un contexto de subida vertiginosa de casos positivos en el municipio, los estradenses volvían a ver como sus galas, compradas con meses de antelación, se quedarían un Fin de Año más en el armario, ante el comunicado de cierre de varios locales del ocio nocturno local siguiendo las recomendaciones de la Xunta, que además prometía subvenciones económicas para aquellos que frenasen la actividad del 30 de diciembre al 2 de enero.

Entre las trabas que ayudaron a convencer a los establecimientos estaban el límite de aforo y la hora de cierre a las tres de la mañana. No obstante, estos no fueron motivos suficientes para convencer a Javier Botana, regente del Pub Décadas de A Estrada, que en contra de la tónica predominante, decidió abrir.

El propietario admitía que a tan sólo un mes desde su apertura, y con mercancía valorada en 5.000 euros encargada, no podía permitirse el lujo de cerrar, puesto que debido a las pequeñas dimensiones de su local, la cuantía a la que optaría por parte de la Xunta no le daría ni para sufragar la totalidad del dinero invertido.

Con incertidumbre, pero con ilusión, la madrugada del 1 de enero, Botana y su equipo abrían sus puertas a todos aquellos que tuviesen ganas de fiesta, y la acogida fue mejor de lo que esperaba. El empresario confiesa que “fue la mejor noche desde nuestra apertura”, y añade que “dentro sólo podíamos acoger a 40 personas por tema de aforo, pero fuera habría unas cien, o más, esperando entrar”.

Desde el Décadas aseguran que en todo momento se cumplió con las normativas vigentes para proteger a los clientes, que desde el minuto uno se mostraron comprensivos y colaboraron sin mayor incidencia.

Por otra parte, Botana reconoce que si bien arriesgó, en este caso “me salió bien”, pues en una noche facturó más de lo que la administración autonómica le daría, y ya pudo pagar alquiler, suministros y a proveedores. Ganancias que se vieron reforzadas con la apertura del sábado 1, noche también exitosa para el negocio.

Una noche dura para un sector aún convaleciente

Abrir o no abrir, era la cuestión que perturbaba a muchos de los empresarios del ocio nocturno en los días previos al 31 de diciembre. Las cuestiones a tener en cuenta eran muchas, y quizás la de más peso era la de la responsabilidad. El sector de pubs y discotecas es indiscutiblemente uno de los más asediados por la crisis del COVID, algo que desde el propio gremio no entienden, como explica Javier Botana, “ahora empiezan las rebajas, te vas a un centro comercial, y ¿cómo está eso?” señalando que el riesgo de contagio está en todas partes, pero que desde la administración siempre se “ceban con los mismos”. Desde el recién inaugurado Pub Sky, por ejemplo, el socio Carlos López confesaba que “ya que abrimos el 25 teníamos pensado aprovechar el tirón de las fiestas, pero debido al empeoramiento en la situación de A Estrada, no pudo ser”. Y es que los jóvenes emprendedores detrás de este negocio ya tenían todo atado para arrancar con fuerza, desde carteles a actuaciones, todo cancelado en el último momento. Otro afectado es Ramón, o como todos lo conocen, Moncho, propietario del Pub Ozone, que justifica el cierre de su local en una de las mejores noches del año para el sector debido a la limitada franja horaria, “es una noche en la que la gente no sale hasta la 01.30 de casa, si tenemos que cerrar a las 03.00 como mucho tenemos una hora buena, y eso con suerte". En definitiva, la mítica zona de los pubs estradense lucha con uñas y dientes por recobrar la gloria de antaño, pero el COVID no se lo está poniendo nada fácil, es por ello que muchos miran con ojos esperanzados a los primeros meses del nuevo año, esperando que las aguas se calmen y la situación sanitaria mejore.