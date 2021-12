Las uvas más amargas

“Saldremos de esta. Los estradenses somos duros”, sentencia el empresario Juan Manuel Afonso al analizar la situación que vive desde el inicio de la pandemia. Fue el 14 de marzo de 2020 cuando la Discoteca Nicols, la única que sobrevive en A Estrada, abría sus puertas por última vez. Desde aquel día hasta hoy, Afonso ha seguido pagando mes a mes el alquiler de este local, con la esperanza de que en poco tiempo la situación sanitaria mejorase lo suficiente para la ampliación de horarios en el ocio nocturno, pero ese momento nunca llegó.

Forzado ante esta larga espera, el empresario decidió que el fin de año era el momento de volver a pesar de que los horarios todavía seguían siendo restrictivos para las horas en las que la discoteca suele funcionar mejor en A Estrada. Para ello decidió cerrar en esta fecha señalada el Pub M80 que tiene en la zona de los vinos y llevar la fiesta a la Nicols. Sin embargo, las últimas normas dictadas para fin de año por parte de la Xunta han echado abajo este plan.

“No abriremos ni la Nicols y ni el M80. Hasta las tres de la mañana no nos compensa. La gente en fin de año sale a la una de casa y por una hora y media no vale la pena. Si fuese otro día podrías abrir a las once pero nadie va a venir a tomar las uvas al pub”, explicó. El empresario criticó los constantes cambios en la normativa con respecto al ocio nocturno. “Cada poco tenemos una normativa nueva y además nos colocan a nosotros como los policías, teniendo que pedir certificados, mascarillas, distancia... el bicho no sale solo de noche. Anda por todos lados de noche y de día”, argumenta.

Estos continuos cambios culminan ahora con una normativa que arruina una de las noches más importantes del año para pubs y discotecas. “Es una noche en la que todo el mundo sale. No hablo solo de los jóvenes, sino también de matrimonios o gente que normalmente sale poco y que por un día no le duele gastar. Es una época en la que recuperas mucha inversión”, afirma.

A nivel personal, esta nueva normativa ha supuesto un duro golpe, especialmente al tener que estar pagando el bajo cada mes sin poder abrir. “Siempre quieres ver la parte positiva y piensas que pronto se va a acabar pero no acaba de llegar. Una vez estás ahí, metido en la mierda, decides seguir hasta el final”. Sus esperanzas estaban puestas en la bajada de casos tras el verano, pero finalmente sus ilusiones se esfumaron una vez más. Ahora, piensa en una mejoría de la situación en el primer trimestre de año que espera se cumpla. Mientras, ya ha buscado un negocio alternativo, la parrillada A Brasa, abierta hace unas semanas. “Siempre fui un buscavidas”, bromea.