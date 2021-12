“Me gustaría que este libro acompañase a otras personas en la misma situación”

Después de la muerte de su esposo y compañero durante más de 18 años, la periodista y escritora Tereixa Constenla se sumergió en su duelo escribiendo un diario personal donde narra todo lo vivido junto a su marido. En un principio quiso dejarlo como un relato testimonial para su hija contando su vida junto a su pareja. Pero luego descubrió que a través de todo lo que había plasmado en ese diario podría acompañar a otras personas que, como ella, necesitan de un apoyo en momentos tan difíciles de la vida, como puede ser la pérdida de un familiar muy querido. Su peculiar manera de pasar el duelo por la muerte de su marido, repitiendo algunas cosas que él había hecho antes de partir, formó parte de su decisión valiente de seguir adelante.

–¿Cuándo decide escribir el libro “Cuaderno de Urgencias”?

–Comencé a escribirlo como una carta o un diario donde le relataba a Álex, mi marido, cómo era nuestra vida sin él. Lo hice para tener todas las vivencias frescas de lo que pasamos juntos. Pero realmente no pensaba en hacer un libro, era más bien para dejarle un testimonio a nuestra hija, para que cuando creciera tuviera donde leer todo lo que vivimos en los más de 18 años que compartimos.

–¿Cómo un solo libro puede ser una carta de amor, un duelo y una celebración de la vida?

–Cuando fui escribiendo me surgió la necesidad de ir incorporando otras etapas de nuestra vida que no tenían que ver con la enfermedad. Entonces fui escribiendo momentos de un tiempo luminoso, de dicha y felicidad porque solo contar los tres años de la enfermedad hubiera sido incompleto. Es aquí donde creo que celebro la vida, al reconocer esos momentos buenos también vividos juntos.

–¿Qué encontrará el lector en esta obra de vivencias?

–El libro es como una colcha de retazos. Hay fragmentos de diario, así como momentos antes de la enfermedad. Los viajes compartidos, momentos buenos y malos. Está el Álex enfermo, pero también el Álex con luminosidad. Textos que escribió el propio Álex durante la enfermedad y también artículos de prensa redactados por él. Quise que el hablara a través de sus propias palabras.

–¿Podríamos decir que es un libro de autoayuda?

–No me atrevo a poner etiquetas, todo dependerá del destinatario. Los libros son lo que quieren los lectores que sean. Un libro pertenece al escritor cuando lo escribe, después es del lector.

–De todo lo personal que tiene este libro, ¿cuál es su parte favorita?

–Mi parte favorita no la hice yo, está hecha por mi hija. En sí es un dibujo que hizo en memoria de su padre. Ella dibuja muy bien y es lo más bonito del libro. Aunque debo decir que las demás colaboraciones, como la portada, también me encantan. Porque hay muchas personas que me apoyaron a sacar este proyecto adelante, a quienes les agradezco por su acompañamiento y apoyo. Una de ellas fue la historiadora Isabel Burdiel , que al leer lo que tenía escrito me animó a publicarlo. Ella consideró que podía ser un texto de apoyo a otras personas, cosa que me encantaría.

–¿Donde se puede conseguir el libro en A Estrada?

–Está en las librerías. Estoy segura que lo tienen en la librería Marxe de A Estrada porque, además, ellos son parte también dentro de este libro. También se puedo conseguir en Amazon o incluso se puede hacer el pedido en cualquier establecimiento.

“El pensamiento es mágico durante el duelo”

–Después de estas dolorosas tragedias, ¿cómo logra salir adelante y escribir este libro?

–Había algo con el pensamiento mágico, que te atrapa cuando pierdes a un ser querido que no quieres perder, que no quieres que se vaya, aunque es una realidad objetiva. Y es como que no puede ser que esta persona que es tan importante para mí y para otros desaparezca. Pensé que dar a la luz esto, era una manera de combatir esa desaparición era una manera de contribuir a que Álex fuera un poquito eterno. Y es un pensamiento mágico muy bonito y yo agradezco a cada lector por leerlo.

–¿Cómo vivió su duelo?

–Los duelos se viven de formas muy diferentes y cada uno debe encontrar su camino. A mí personalmente me acompañaron muchas lecturas durante mi duelo y literatura de enfermos que cuentan sus experiencias. No cambiaron mi situación, pero te dan compañía y calor. Te permiten conectar con otras personas que han pasado por circunstancias parecidas. Y entiendo que mi libro está dentro de este tipo de narraciones. Yo no quise verme como pobrecita todo lo que te ha pasado ni quise quedarme en esa etapa de autocompasión. Quise relatar también lo afortunada que he sido con todo lo que he vivido, con lo bueno y con lo malo. Por eso quise contar mucho más allá de la enfermedad, pues hubiera sido un relato incompleto.

–¿Qué espera dejarle a sus lectores con este libro?

–Cuando empecé a escribir me fui dando cuenta que podía servirle a otras personas. Aunque en principio era un relato para mi hija, fui descubriendo que estas vivencias podían acompañar a otros, como me acompañaron a mí muchos libros de este estilo. Y si mi libro puede servir para acompañar a personas que están viviendo situaciones similares a las que viví, me encantará mucho más pues sería como abrazar a otros como me abrazaron a mí otras lecturas.