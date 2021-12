No hubo parón navideño en las obras de humanización de las calles Principal y Joaquín Loriga. Aunque estaba previsto que se detuviesen el día 23, finalmente, el Concello de Lalín pactó con la empresa su continuidad para llegar “bastante avanzadas” a la última semana del año, “con el solado de piedra a punto de rematarse”, detalla el alcalde, José Crespo Iglesias.

Considera que la prórroga concedida –hasta el 12 de febrero– no se va a agotar y que el retraso “va a ser razonablemente mínimo”, no como sucedió en Wenceslao Calvo Garra, “que se retrasó siete u ocho meses, eso sí es grave”, apostilla. “Yo creo que en el mes de enero va a quedar perfectamente rematado”, concretó ayer el regidor en declaraciones a una radio local.

En todo caso, ve la demora más que justificada. “Justo por la Principal pasan todos los servicios de Lalín y eso da más trabajo de la cuenta, era la columna vertebral y allí están los nervios todos”, justifica, al tiempo que recuerda que ya fue “muy dificultosa” la reforma de la calle Principal efectuada hace 25 años por Espina y Delfín. Sostiene que es “un retraso razonable”, aduce el regidor, que, fiel a su costumbre, tira de sabiduría popular: “A gata, co apuro, pariu aos seus fillos cegos”. Es decir, “a veces apurar mucho es perjudicial; hai que apurar, sí, pero lo necesario para que quede bien. Y, al final, va a quedar razonablemente bien”.

Mejor lucirían, a su juicio, si no fuese por la presencia de “conexiones inevitables que no se pueden sacar”, en alusión a las arquetas que hay en el Kilómetro Cero, que ya tiene terminado su nuevo firme empedrado. “Me reuní varias veces con el director de obra, pero es imposible, actúan para todos lados y no se pudieron cambiar de sitio”, alega.

Además, Crespo recuerda que está habiendo problemas con las contratas por el encarecimiento de algunos materiales. Por ejemplo, el proyecto del cementerio de A Romea, elaborado hace tres meses, ya puede resultar insuficiente en cuanto al cálculo de costes.

Cristóbal Fernández

José Crespo también se refirió ayer a la marcha de Cristóbal Fernández, cuya dimisión como concejal del PSOE se hará efectiva en el pleno de mañana (10.00 horas). “Es una persona que realmente aportó en la medida de lo que él pudo a la vida política su grado de arena”, reseña sobre su histórico adversario político. Le muestra sus “respetos” y su colaboración en los proyectos que impulsa como presidente de la comunidad de montes de Bermés. “Lo que está haciendo en O Carrio es interesante para Lalín, no cabe duda, así que nos seguiremos viendo por estos temas”, concluye.