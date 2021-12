Papá Noel y los Reyes llegan a tiempo

Los movimientos anticipados en las tiendas de juguetes y las compras a tiempo harán que la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos no se vea afectada este año. A pesar de la preocupación de los vendedores de este rubro, los juguetes han llegado sin contratiempos a las tiendas y aunque se creía que las ventas iban a decaer debido a la pandemia, hasta el momento, empresarios del sector aseguran que las compras se ven como en años anteriores, sin grandes incidencias que reportar.

Según ha declarado, Alfredo, gerente general de Tiko Doco, hay mucha oferta, “aunque hay una baja en el consumo, se esperan las compras de último minuto, como en otros años, lo que no afectará en los regalos, pues hay variedad de mercancía y no se evidencia escasez”. Aseguró que aunque a inicios de diciembre, había gran preocupación entre los comerciantes de juguetes, “la mercancía ha llegado a tiempo y también se ha repuesto sin problema, aunque podría verse una variante frente al juguete estrella de este año”.

Por su parte, los encargados de la tienda Don Dino, de Lalín aseguraron, que para la fecha “no se evidencian problemas en las ventas”; también confirmaron que las ventas a última hora, suelen ser las más típicas, por ello se preparan para la fuerte demanda que puede venir en los próximos días de navidad.

Igualmente, los delegados de la tienda Pintaletras de A Estrada han confirmado, que “si bien la gente viene más comedida, las ventas son iguales que en años anteriores, no hay escasez de productos y no se evidencian grandes diferencias que en años antes a la pandemia”. Aseguran que los niños recibirán los regalos, sin diferencia a otros tiempos.

Vecinos de A Estrada y Lalín comentan que este año han visto poca escasez de juguetes, mientras aseguran, “no se han hecho compras mayores, como era costumbre para estas fechas, debido a la incertidumbre que muchos tenemos frente a la pandemia, así como el aumento de la electricidad, y de algunos alimentos. Sin embargo, no dejamos de comprar, porque es la ilusión que le damos a nuestros hijos”, confirmaron algunos residentes de la zona.

Así mismo, otras jugueterías de las zonas aseguraron que muchos compradores han preferido realizar sus pedidos a través de internet, para evitar trasladarse hasta las tiendas y evitar aglomeraciones. Igualmente, algunos vendedores de juguetes dijeron verse afectados por estas compras en tiendas On line, pues “si la tienda no cuenta con un espacio web, no puede vender a través de esta alternativa”.

“Aunque hay ventas, se debe reconocer que son bajas en comparación con años anteriores; si bien, no nos hemos visto afectados por escasez en algún producto, las ventas preocupan mucho”, dijo uno de los comerciantes de juguetes, que prefirió mantenerse en el anonimato. También confirmó esperar las compras de última hora, para poder ver, de forma efectiva, como resultaron las navidades para las jugueterías.

Aunque muchos comerciantes de juguetes y padres se vieron preocupados desde inicios del mes de diciembre, frente a los regalos, parece que las compras navideñas no se han pasado por alto, aunque los vendedores de juguetes consideren que son más “comedidas las ventas”, hasta el momento, se vislumbra un buen panorama para los comerciantes de este sector. Quedando demostrado que las navidades son una época de celebración y de ilusión para los niños, quienes recibirán sus regalos de Papá Noel y de los Reyes Magos a tiempo y sin incidencias.

Juguetes estrella para esta Navidad

El gerente general de Tiko Doco, Alfredo González, aseguró que el juguete estrella de este año es el cerdito de la famosa, llamado Live Pets; y debido a la gran demanda de éste, muchos lo están comprando hasta en un 20% más por internet, “para no quedarse sin el juguete”. Comerciantes de otras jugueterías de Lalín y A Estrada, han declarado que “los juguetes de personajes, como los de súper héroes, las muñecas Nancy´s, las Penny Pon, y los legos, son hasta ahora, los juguetes más buscados en nuestras tiendas”, ha declarado la encargada de Don Dino en Lalín. También dejó saber que, “en las tiendas, se cuenta con la mercancía necesaria para abastecer sin problemas a los compradores de este año”. “Todo depende de las edades de los niños, pero en general las muñecas y los legos, siguen en primera fila, como juguete favorito de este año”, ha asegurado el encargado de la tienda Don Dino de Lalín.

Una campaña con compradores más moderados

